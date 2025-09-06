NIŠTA OD SUSRETA U MOSKVI
Zelenski odbio poziv Putina: "On može doći u Kijev"
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je odbio prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da dođe u Moskvu na pregovore o diplomatskom rješenju, prvi put se osvrnuvši na taj prijedlog u intervjuu za glavnu dopisnicu ABC Newsa za globalna pitanja, Marthu Raddatz, u emisiji „This Week“.
"On može doći u Kijev“, rekao je Zelenski.
"Ne mogu ići u Moskvu dok je moja zemlja pod raketama, pod napadima, svakoga dana. Ne mogu otići u glavni grad ovog terorista.
Putin to "razumije“, rekao je Zelenski u intervjuu za ABC News.
Zelenski je više puta ponovio da Putin ne traži susret s njim dok nastavlja voditi rat u Ukrajini.
Ruski predsjednik u srijedu je izjavio da "nikada nije bio protiv susreta sa Zelenskim“.
"Ako je Zelenski spreman, neka dođe u Moskvu“, rekao je Putin. "Taj će se susret održati.“
Predsjednik Donald Trump istaknuo je da je susret dvojice čelnika prioritet u njegovim naporima da posreduje u mirovnom sporazumu.
"Na kraju, stavit ću njih dvojicu u istu prostoriju“, rekao je u kolovozu za Fox News.
