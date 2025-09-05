Trump i Putin opet složni: Mirovni pregovori na čekanju, a obojica krive – Europu

Njemačka je spremna povećati izdvajanja za obuku i naoružavanje ukrajinskih snaga, no o daljnjim vojnim obavezama poput slanja vojnika odlučit će tek nakon što se jasnije odrede uvjeti mira, objavio je glasnogovornik vlade u četvrtak, dok su Italija i Poljska jasno dale do znanja da neće slati svoje trupe u Ukrajinu. Hrvatska je također dio 'koalicije voljnih' no vlada je u nekoliko navrata naglasila da ne postoji opcija da Hrvatska šalje svoje vojnike u Ukrajinu.