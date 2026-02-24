Oglas

4. godišnjica rata

Zelenski: Putin nije postigao svoje ciljeve i nas nije slomio

author
Hina
|
24. velj. 2026. 08:38
Volodimir Zelenski
AFP / HANDOUT

Ukrajina brani svoju neovisnost od ruske invazije i neće izdati žrtve koje je podnio njezin narod u potrazi za mirom, rekao je predsjednik Volodimir Zelenskij u obraćanju povodom četvrte godišnjice početka ruske agresije na zemlju.

Oglas

„Putin nije postigao svoje ciljeve. Nije slomio ukrajinski narod. Nije pobijedio u ovom ratu“, rekao je Zelenskij u utorak.

„Sačuvali smo Ukrajinu i učinit ćemo sve da postignemo mir. I da osiguramo pravdu.“

Zelenskij će kasnije tijekom dana u Kijevu dočekati europske čelnike, uključujući predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, u povodu četiri godine nakon sveobuhvatne ruske invazije 24. veljače 2022.

Stotine tisuća vojnika s obje strane poginulo je ili je ranjeno u najsmrtonosnijem sukobu u Europi od Drugog svjetskog rata.

Ruske snage ubile su desetke tisuća ukrajinskih civila i uništile ukrajinske gradove raketnim napadima i napadima dronovima.

Čini se da su tekući mirovni pregovori s Rusijom, uz posredovanje Sjedinjenih Država, zastali oko pitanja teritorija.

Moskva, koja polako napreduje na bojnom polju, odbila je odustati od svog inzistiranja da Ukrajina prepusti posljednjih 20% istočne regije Donjeck - dok Kijev uporno tvrdi da se neće odreći zemlje za čiju su obranu tisuće poginule.

"Želimo mir. Snažan, dostojanstven, trajan mir", rekao je Zelenski u svom obraćanju.

Dodao je da je ukrajinskim mirovnim pregovaračima rekao: "Nemojte poništiti sve ove godine, nemojte obezvrijediti svu borbu, hrabrost, dostojanstvo, sve kroz što je Ukrajina prošla. Ne možemo, ne smijemo to predati, zaboraviti, izdati."

Teme
Vladimir Zelenski ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ