Zelenski: Ukrajina se odriče ambicije o članstvu u NATO-u

Ovaj potez označava veliku promjenu za Ukrajinu, koja se borila za pridruživanje NATO-u smatrajući to zaštitom od ruskih napada. Ta težnja uvrštena je i u ustav Ukrajine. Time se također ispunjava jedan od ruskih ratnih ciljeva, a Kijev je do sada čvrsto stajao protiv ustupanja teritorija Moskvi.