Witkoff i Trumpov zet stigli u Berlin na pregovore o Ukrajini, dolazi i Zelenski

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, zet predsjednika Donalda Trumpa, stigli su u Berlin kako bi predvodili američko izaslanstvo na pregovorima o prekidu vatre u Ukrajini.
Oglas
Očekuje se da će se razgovori održati između američkog izaslanstva, ukrajinskih predstavnika i predstavnika glavnih europskih sila. Detalji o vremenu održavanja nisu dostupni.
Početni razgovori održat će se na razini savjetnika iza zatvorenih vrata. Detalji nisu dostupni.
Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je svoj dolazak u Berlin, a glasnogovornik njemačke vlade Stefan Kornelius najavio je u petak da će se Zelenski u ponedjeljak sastati s kancelarom Friedrichom Merzom.
Witkoff se početkom mjeseca sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Tijekom razgovora Putin je pokazao spremnost za daljnje razgovore, ali je naglasio da Rusija ima stratešku inicijativu i da će silom provoditi svoje ratne ciljeve u nedostatku sporazuma.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas