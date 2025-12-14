Oglas

iza zatvorenih vrata

Witkoff i Trumpov zet stigli u Berlin na pregovore o Ukrajini, dolazi i Zelenski

Hina
14. pro. 2025. 12:35
Steve Witkoff i Jared Kushner
Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool via REUTERS / Kristina Kormilitsyna

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, zet predsjednika Donalda Trumpa, stigli su u Berlin kako bi predvodili  američko izaslanstvo na pregovorima o prekidu vatre u Ukrajini.

Očekuje se da će se razgovori održati između američkog izaslanstva, ukrajinskih predstavnika i predstavnika glavnih europskih sila. Detalji o vremenu održavanja nisu dostupni.

Početni razgovori održat će se na razini savjetnika iza zatvorenih vrata. Detalji nisu dostupni.

Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je svoj dolazak u Berlin, a glasnogovornik njemačke vlade Stefan Kornelius najavio je u petak da će se Zelenski u ponedjeljak sastati s kancelarom Friedrichom Merzom.

Witkoff se početkom mjeseca sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Tijekom razgovora Putin je pokazao spremnost za daljnje razgovore, ali je naglasio da Rusija ima stratešku inicijativu i da će silom provoditi svoje ratne ciljeve u nedostatku sporazuma.

Teme
Berlin Jared Kushner Steve Witkoff pregovori o Ukrajini

