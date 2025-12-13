Oglas

Važan sastanak

Američki izaslanik Witkoff u Berlinu sa Zelenskim i europskim čelnicima

author
Hina
|
13. pro. 2025. 07:36
US President Donald Trump (R) speaks with special envoy Steve Witkoff
CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Američki izaslanik Steve Witkoff sastat će se ovog vikenda u Berlinu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i europskim čelnicima, izvijestio je u petak Wall Street Journal (WSJ), pozivajući se na dužnosnike.

Witkoff će se u nedjelju i ponedjeljak sastati i sa svojim kolegama iz Francuske, Velike Britanije i Njemačke, pišu te novine.

WSJ je prvi izvijestio o sastanku, komentirajući da odluka o slanju Witkoffa, koji je vodio pregovore s Ukrajinom i Rusijom o američkom mirovnom prijedlogu, naglašava rastuću hitnost Washingtona da premosti preostale jazove s Kijevom oko uvjeta plana.

Očekivalo se da će prisustvovati i francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz, navodi WSJ.

U četvrtak je Bijela kuća izjavila da će Trump poslati dužnosnika na sastanak samo ako smatra da je postignut dovoljan napredak u mirovnim pregovorima.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je ranije u petak da bi predložena slobodna ekonomska zona u dijelovima istočnog Donbasa pod kontrolom Ukrajine funkcionirala, bez navođenja daljnjih detalja.

Sjedinjene Države predložile su stvaranje takve ekonomske zone kao kompromis.

Teme
Berlin Steve Witkoff Volodimir Zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

