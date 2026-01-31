Zelenski: Ukrajina spremna za nove mirovne pregovore sljedeći tjedan

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u subotu da Ukrajina čeka više informacija od SAD-a o daljnjim mirovnim pregovorima te da očekuje nove sastanke sljedeći tjedan.
Izjava Volodimira Zelenskog tijekom njegova večernjeg obraćanja daje naslutiti da neće doći do sastanka koji je bio zakazan za nedjelju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima između predstavnika Ukrajine, Rusije i SAD-a. Tri strane održale su krug pregovora prije tjedan dana.
"U stalnoj smo komunikaciji s američkom stranom i očekujemo točne detalje od njih po pitanju daljnjih sastanaka", rekao je Zelenski.
"Ukrajina je spremna djelovati u svim radnim formatima. Važno je da dođe do rezultata i da se održe sastanci. Računamo na sastanke sljedeći tjedan i pripremamo se za njih."
Američki izaslanik Steve Witkoff predvodio je izaslanstvo SAD-a na pregovorima na Floridi u subotu s izaslanikom Kremlja Kirilom Dmitrijevim te je razgovore ocinio kao "produktivne i konstruktivne."
Witkoff je pitanje teritorija izdvojio kao ključno u postizanju napretka u pregovorima, dok je Kijev odbacio zahtjev Moskve da preda cijelu regiju Donbas, uključujući i područja koja ruska vojska nije zauzela.
Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je ovaj tjedan da teritorij nije jedini ključni problem u raspravama, no nije identificirao druga neriješena pitanja.
