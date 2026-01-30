Volodimir Zelenski pozvao je Vladimira Putina u Kijev na sastanak na vrhu, istodobno odbacivši poziv da dođe u Moskvu.
Ukrajinski predsjednik također je rekao da navodno jednosjedmično primirje u napadima na energetsku infrastrukturu još nije dogovoreno. Slijede najnovije informacije, piše Sky.
Uz skepsu oko toga je li Vladimir Putin doista pristao privremeno obustaviti napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, Volodimir Zelenski osvrnuo se i na izvješća da ga je ruski predsjednik pozvao u Moskvu.
Zelenski kaže da je spreman na „bilo koji format“ sastanka čelnika, ali ne na onaj koji bi se održao u Moskvi, nazvavši takvu mogućnost „nemogućom“.
Također je poručio da se ne bi sastao s Putinom ni u Bjelorusiji, zemlji koja ima snažne veze s Kremljom.
„Za mene je apsolutno nemoguće sastati se s Putinom u Moskvi. To bi bilo isto kao da se s Putinom sastajem u Kijevu“, rekao je.
„Jednako tako mogu ja njega pozvati u Kijev — neka dođe. Javno ga pozivam, ako se, naravno, usuđuje.“
