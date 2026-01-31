Oglas

"konstruktivni razgovor"

Witkoff: Ovaj sastanak pokazuje da Rusija radi na miru u Ukrajini

author
Hina
|
31. sij. 2026. 20:03
THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Američki i ruski izaslanici, Steve Witkoff i Kiril Dmitrijev, izjavili su da su u subotu vodili "konstruktivne" razgovore na Floridi u sklopu američkih posredničkih napora za okončanje rata u Ukrajini.

Oglas

"Ohrabreni smo ovim sastankom, koji pokazuje da Rusija radi na miru u Ukrajini", napisao je Steve Witkoff na platformi X, hvaleći "produktivnu" razmjenu mišljenja.

Precizirao je da su u američkom izaslanstvu također bili ministar financija Scott Bessent i Jared Kushner, zet predsjednika Donalda Trumpa.

"Konstruktivan sastanak s američkim izaslanstvom zaduženim za mirovni proces. Također produktivna rasprava u vezi s američko-ruskom gospodarskom radnom skupinom", komentirao je Kiril Dmitrijev, također na X-u.

Ranije je izvor blizak pregovorima rekao za AFP da su razgovori započeli u 8 sati (14 sati po srednjoeuropskom vremenu) i da je Dmitrijev stigao u Miami. Nijedna strana nije iznijela detalje o točnom sadržaju razgovora.

Dmitrijev se već sastao s Witkoffom i Kushnerom na marginama Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu u siječnju. Izaslanik Kremlja za ulaganja i gospodarski razvoj, Dmitrijev je krajem prosinca također bio u Miamiju na razgovorima o Ukrajini s američkim predstavnicima.

Ovaj novi sastanak na Floridi dolazi uoči mogućeg drugog kruga razgovora u Abu Dhabiju između ruskih, američkih i ukrajinskih pregovarača. Sastanak u Abu Dhabiju predviđen je za ovu nedjelju, iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ovog tjedna spomenuo mogućnost njegove odgode zbog stalnih napetosti između Washingtona i Teherana.

Prvi izravni pregovori između Ukrajinaca, Rusa i Amerikanaca o planu Washingtona za okončanje rata u Ukrajini održani su prošlog petka i subote u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Kremlj je u petak priopćio da je američki predsjednik zatražio od svog ruskog kolege Putina da "do 1. veljače" prekine zračne napade na Kijev, gdje je energetska mreža oštećena u prethodnim bombardiranjima.

Prema glasnogovorniku ruskog predsjednika Dmitriju Peskovu, cilj ovog zaustavljanja ruskih zračnih napada je "stvaranje povoljnih uvjeta za pregovore".

Razgovori, u kojima posreduju Sjedinjene Države, vrlo su teški i zastali su, posebice u pitanju teritorijalne podjele, a Rusija zahtijeva da joj Kijev prepusti cijelu regiju Donbasa u istočnoj Ukrajini.

Teme
Diplomacija Mirovni pregovori Rat u Ukrajini Rusija SAD i Rusija Steve Witkoff Ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ