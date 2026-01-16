Zelenski: Ukrajinski dužnosnici na putu u SAD da razjasne uvjete za mir

Ukrajinski pregovarači putuju u Sjedinjene Države kako bi razjasnili uvjete mogućeg mirovnog sporazuma s Rusijom, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski nakon opaski američkog predsjednika Donalda Trumpa da Kijev opstruira okončanje rata.
Ukrajinski tim aktivno surađuje s predstavnicima američkog predsjednika, "unatoč svemu", rekao je Zelenski na društvenim mrežama, dodavši da se sastanci planiraju za iduće dane.
U izaslanstvu je tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost Rustem Umerov, novi predstojnik Zelenskovog ureda Kirilo Budanov i zastupnik David Arahamija.
Kijev se nada da će biti "više jasnoće na dokumentima koje smo pripremili s američkom stranom i po pitanju ruskog odgovora na sav odrađeni diplomatski napor", napisao je Zelenski na Telegramu.
Ukrajinski čelnik nedavno je objavio da je bilateralni dokument sa SAD-om o sigurnosnim jamstvima za njegovu zemlju "90 posto spreman" za finalizaciju s Trumpom.
To slijedi nakon tjedana pregovora koje je inicirao američki predsjednik u svrhu okončanja rata, koji je započeo kad je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio invaziju na susjednu zemlju u veljači 2022. godine.
Američka strana razgovara i s Ukrajinom i europskim saveznicima, kao i s Moskvom, no trenutačno nema izravnih mirovnih pregovora između zaraćenih zemalja, koje nastavljaju napade.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
