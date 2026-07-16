Zgražanje u Ukrajini zbog poteza Zelenskog: „Mislim da je sam sebi postavio tempiranu bombu!"

„Ne mislim da je ispravno mijenjati ministra obrane svakih šest mjeseci. Protiv Fedorova nema ozbiljnih zamjerki i trebalo mu je omogućiti da dovrši reforme koje je već započeo. Još jedna promjena ministra obrane, bez obzira na to tko dođe na njegovo mjesto, samo će stvoriti dodatni kaos”, rekao je Fesenko.