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Zgražanje u Ukrajini zbog poteza Zelenskog: „Mislim da je sam sebi postavio tempiranu bombu!"
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski smijenio je Mihajla Fedorova s dužnosti ukrajinskog ministra obrane u sklopu najnovije rekonstrukcije vlade.
Odluka je donesena nakon sastanka s vojnim vrhom održanog 15. srpnja, rekao je za Kyiv Independent ukrajinski dužnosnik upoznat sa slučajem.
Fedorov je kasnije tijekom večeri na društvenim mrežama potvrdio da je razriješen dužnosti, poručivši kako mu je bila „velika čast služiti ukrajinskom narodu kao ministar obrane”.
U objavi je nabrojao više od 20 ključnih postignuća tijekom svog mandata, među kojima su onemogućavanje korištenja sustava Starlink ruskim snagama, kampanja protiv ruske logistike na okupiranom Krimu te, kako je naveo, „nepopularna, ali iznimno važna” reforma vojske.
Istaknuo je i tri cilja koja nije uspio ostvariti: potpunu transformaciju Ministarstva obrane „u skladu s NATO-om i zdravim razumom”, reformu sustava vojne nabave te izgradnju „kulture odgovornosti”.
„Hvala svakome od vas tko brani Ukrajinu i radi za pobjedu. Hvala cijelom svom timu na predanom radu 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Nastavit ću raditi na misiji zbog koje sam došao u Ministarstvo obrane – pobijediti neprijatelja asimetričnim pristupom, brzinom inovacija i snagom naše organizacije”, napisao je Fedorov.
Tko će ga zamijeniti?
Ministru unutarnjih poslova Ihoru Klimenku ponuđeno je mjesto novog ministra obrane, rekao je zastupnik vladajuće stranke Sluga naroda za Kyiv Independent, pod uvjetom anonimnosti.
Klimenko je bio na čelu Nacionalne policije od 2019. do 2023. godine, a nakon pogibije tadašnjeg ministra Denisa Monastirskog imenovan je ministrom unutarnjih poslova. Da bi preuzeo novu funkciju, njegovu nominaciju mora potvrditi ukrajinski parlament.
Glasnogovornica ministra Klimenka, Marijana Reva, rekla je kako je Klimenko bio iznenađen predsjednikovim prijedlogom.
„Čekamo službenu predsjednikovu nominaciju. Kao što znate, Ihor Klimenko je časnik. Za njega je riječ vrhovnog zapovjednika zapovijed”, rekla je Reva.
Zastupnici koji su razgovarali s Kyiv Independentom, i iz vladajuće većine i iz oporbe, izrazili su nezadovoljstvo mogućom promjenom.
„Ovo su loše vijesti”, rekao je jedan zastupnik Zelenskijeve stranke.
Sličnog je mišljenja i politički analitičar Volodimir Fesenko.
„Ne mislim da je ispravno mijenjati ministra obrane svakih šest mjeseci. Protiv Fedorova nema ozbiljnih zamjerki i trebalo mu je omogućiti da dovrši reforme koje je već započeo. Još jedna promjena ministra obrane, bez obzira na to tko dođe na njegovo mjesto, samo će stvoriti dodatni kaos”, rekao je Fesenko.
Još nije poznato hoće li Fedorov preuzeti neku drugu dužnost u ukrajinskoj vladi.
Ukrajinski parlament trebao bi o Klimenkovoj nominaciji glasati 16. srpnja.
Zašto je Fedorov smijenjen?
Razlozi iznenadne smjene proizlaze iz sukoba između Fedorova i kontroverznog vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog, rekli su zastupnici i analitičari za Kyiv Independent.
Zelenski je tijekom sastanka sa zastupnicima svoje stranke Sluga naroda u parlamentu, održanog navečer 15. srpnja, predstavio kandidate za novu vladu. Jedan zastupnik koji je sudjelovao na sastanku rekao je da su mnogi ostali zatečeni odlukom da Fedorov ne bude ponovno imenovan ministrom obrane.
„Ovo izgleda kao izdaja“, rekao je za Kyiv Independent. „Mislim da je Zelenski sam sebi postavio tempiranu bombu jer je, prema zakonu, upravo on bio taj koji je izabrao Fedorova.“
Prema riječima tog zastupnika, Zelenski je smjenu Fedorova opravdao razdorom između Ministarstva obrane i vojnog vrha Ukrajine. Dodao je da je potrebno „resetirati“ i vojno vodstvo te dao naslutiti da bi se u budućnosti mogla razmatrati i smjena Sirskog, rekao je izvor.
„To je apsurdan odgovor. Ako je smatrao da i vojni vrh treba resetirati, zašto je onda smijenio ministra obrane?“, rekao je zastupnik.
Prema istom izvoru, Zelenski je kao dodatne razloge za Fedorovljevu smjenu naveo probleme u radu vojnih ureda za novačenje i pitanja mobilizacije. Zastupnik je rekao da Zelenski od Klimenka očekuje da se usredotoči upravo na rješavanje ta dva problema.
Zgražanje zbog smjene
Smjena Fedorova - sposobnog i popularnog reformatora - izazvala je zgražanje i pozive na masovne prosvjede. Veteran i aktivist Dmitro Kozjatinski pozvao je građane na mirne prosvjede u Kijevu protiv smjene Fedorova i "stalnih rekonstrukcija" Zelenskog.
"Nikada nećemo poraziti Rusiju sve dok ista totalna stagnacija i korupcija vladaju u našoj vojsci i našim ministarstvima", napisao je u pozivu na akciju na društvenim mrežama.
Ukrajinski novinar Sergij Sidorenko usporedio je smjenu Fedorova s prošlogodišnjim pokušajem raspuštanja ukrajinskih antikorupcijskih agencija - potezom koji je izazvao brzu reakciju, uključujući velike prosvjede i osudu europskih partnera. "I ta katastrofalna odluka i najnovija rekonstrukcija bile su namijenjene osiguravanju vlastite političke budućnosti (Zelenskog) i imale su razorne posljedice za povjerenje u državu i u predsjednika osobno", rekao je Sidorenko.
U međuvremenu, Serhij Sternenko, savjetnik Fedorova i istaknuti ukrajinski influencer, objavio je jučer da više neće savjetovati Ministarstvo obrane. Pohvalio je suradnju s Fedorovom, kojeg je nazvao "najboljim ministrom obrane u cijeloj našoj povijesti".
Prema Sternenku, "birokratske prepreke i namjerna kašnjenja od strane onih koji se protive vojnoj reformi" spriječili su Fedorova da ostvari svoje ciljeve. "Žalosno je što je naša zemlja danas puno dalje od pobjede", napisao je. "Šteta je što prave reforme nisu ni krenule, iako smo ipak uspjeli mnogo toga promijeniti."
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