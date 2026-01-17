Znanstvenici odgovaraju Trumpu: Paracetamol u trudnoći je siguran

Paracetamol/Tylenol jedini je lijek protiv bolova koji se smatra sigurnim za trudnice, a liječnici su im i ranije savjetovali da koriste najmanju količinu u najkraćem razdoblju da bi držali pod kontrolom moguće bolove i/ili vrućicu u vrijeme trudnoće. Poznato je da takva stanja, ako su neliječena, mogu biti rizična i za trudnice i za njihove bebe.