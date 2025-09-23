Trump povezao paracetamol, cjepiva i autizam. Znanstvenici odbacili njegove tvrdnje

Studija provedena 2024. na 2,5 milijuna djece u Švedskoj nije našla povezanost, dok je pregled 46 ranijih istraživanja iz 2025. sugerirao određene rizike, ali bez dokaza da lijek uzrokuje poremećaje. Stručnjaci preporučuju trudnicama nastavak korištenja paracetamola prema potrebi, u najnižoj učinkovitoj dozi i na što kraće vrijeme.