Moskva na udaru
Ukrajina pojačala napade na Rusiju, "zasuli" ih s preko 800 dronova
Ukrajina je tijekom noći izvela jedan od većih napada na Rusiju, pri čemu je, prema navodima ruskih vlasti, sudjelovalo više od 800 dronova, a ponovno je pogođeno i skladište internetskog trgovca Wildberriesa.
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Rusko Ministarstvo obrane objavilo je da su tijekom noći uništena 822 drona, a prema njihovim tvrdnjama, čak 600 ih je bilo usmjereno prema Moskvi. Ruske vlasti u redovitim izvješćima pritom ne objavljuju podatak o ukupnom broju dronova koje je Ukrajina lansirala, piše Independent.
Među pogođenim objektima bilo je i skladište Wildberriesa u Podolsku, u Moskovskoj oblasti. Riječ je, navodno, o najvećem logističkom objektu te kompanije. Fotografije s mjesta napada prikazuju teško oštećeno skladište.
Ukrajina time nastavlja napade na kompaniju koju se često uspoređuje s Amazonom, a Kijev svoju kampanju opisuje kao nastojanje da se "rat donese kući običnim Rusima".
Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov rekao je da je u napadu dronovima na područje Moskve poginuo 83-godišnji muškarac. Šestero ljudi je poginulo, a četvero ozlijeđeno u raketnim napadima na rusku belgorodsku regiju tijekom noći, objavio je u ponedjeljak vršitelj dužnosti guvernera Belgoroda Moskve Aleksander Šuvajev.
Istodobno su ruske snage u ranim jutarnjim satima u nedjelju izvele napade projektilima i dronovima na Kijev. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, najmanje tri osobe su ozlijeđene.
Novi napadi uslijedili su nakon što je Ukrajina projektilima Flamingo pogodila ruski raketno-svemirski centar u Samari. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u subotu je izjavio da taj centar sudjeluje u razvoju ruske satelitske internetske mreže slične Starlinku.
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