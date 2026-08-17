Satelitske snimke otkrile što Rusija gradi uz granicu NATO-a: "Spremni smo braniti svaki centimetar"

Najnovije inačice, nazvane Geran-4 i Geran-5, mogu letjeti dovoljno brzo da izbjegnu sustave protuzračne obrane, a pritom mogu nositi teret od 90 kilograma, navodi se u dokumentima ukrajinske vlade koji su procurili na internet. Ukrajinska vojna obavještajna služba GUR također je upozorila da Rusija dronove Geran oprema projektilima zrak-zrak kako bi napadala zrakoplove koji štite Kijev.