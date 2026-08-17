Putinova nova prijetnja
Satelitske snimke otkrile što Rusija gradi uz granicu NATO-a: "Spremni smo braniti svaki centimetar"
Rusija je uspostavila tajne baze iz kojih može lansirati moćne bespilotne letjelice duboko u teritorij NATO-a.
Istraga The Telegrapha otkriva deset baza Kremlja s novoizgrađenim lansirnim rampama za najnaprednije moskovske samoubilačke dronove dugog dometa.
Neke od tih baza već se koriste za žestoke napade na Ukrajinu, a njihova blizina granici olakšava izvođenje masovnih zračnih napada koji uspijevaju proći kroz sve slabiju protuzračnu obranu Kijeva.
No one predstavljaju i dugoročnu prijetnju saveznicima u NATO-u jer ih stavljaju u domet visokotehnoloških napadačkih dronova Vladimira Putina.
Analitičari upozoravaju da bi se ta tehnologija, koja se ubrzano razvija, u slučaju rata mogla upotrijebiti i protiv Europe, pri čemu se iz nekih baza najmoćnijim ruskim dronovima može dosegnuti Varšava.
Europski i američki obavještajni dužnosnici vjeruju da Rusija razmatra oružanu provokaciju na poljskom teritoriju, raketne ili napade dronovima na kritičnu infrastrukturu ili napade pod lažnom zastavom za koje bi bila okrivljena Ukrajina.
Dužnosnik NATO-a rekao je za The Telegraph da je vojni savez „spreman braniti svaki centimetar savezničkog teritorija“ te da će nastaviti „povećavati svoju spremnost za odvraćanje i obranu od svake prijetnje, uključujući prijetnju dronovima“.
Koristeći dokumente koji su procurili u javnost i satelitske snimke, The Telegraph identificirao je najmanje 59 novih lansirnih tračnica – mehaničkih vodilica koje se koriste za polijetanje dronova s fiksnim krilima umjesto tradicionalne uzletno-sletne staze – duž ruske granice s Bjelorusijom i Ukrajinom.
Neka od središta za dronove prenamijenjena su iz vojnih baza i civilnih zračnih luka, dok su dodatne lansirne rampe izgrađene u ruralnim dijelovima Rusije.
Analiza snimki koju je proveo DroneSec, tvrtka specijalizirana za obavještajne podatke o dronovima, pokazala je da je oko 20 novopostavljenih tračnica produljeno, što upućuje na mogućnost lansiranja najnovijih napadačkih dronova Kremlja dugog dometa.
Moskva ubrzano unapređuje svoju inačicu iranskog drona Shahed te uvodi novije, brze inačice na mlazni pogon koje mogu pogoditi ciljeve udaljene gotovo 1.000 kilometara. Korištenjem novih inačica iz identificiranih baza Putin bi mogao imati mogućnost izvođenja napada na glavni grad Poljske.
Nema naznaka da Rusija planira takav napad, ali čelnici NATO-a pripremaju se za mogući budući sukob.
Kremlj tvrdi da bi sporije i starije inačice tih dronova također mogle dosegnuti obale Ujedinjenog Kraljevstva, no vrlo je vjerojatno da bi svaki pokušaj napada na Britaniju iz tih baza bio presretnut.
Najnovije inačice, nazvane Geran-4 i Geran-5, mogu letjeti dovoljno brzo da izbjegnu sustave protuzračne obrane, a pritom mogu nositi teret od 90 kilograma, navodi se u dokumentima ukrajinske vlade koji su procurili na internet. Ukrajinska vojna obavještajna služba GUR također je upozorila da Rusija dronove Geran oprema projektilima zrak-zrak kako bi napadala zrakoplove koji štite Kijev.
Snimke su otkrile znatan porast broja visokotehnoloških dronova, pri čemu jedna baza raspolaže skladišnim kapacitetima dovoljnima za istodobno čuvanje više od 1.000 dronova. Na nekoliko ključnih lokacija grade se dodatne lansirne tračnice, što pokazuje ambiciju Moskve da dodatno poveća prijetnju svojim dronovima.
The Telegraph doznaje da se baze opskrbljuju iz niza tvornica streljiva i naoružanja diljem zemlje, uključujući posebnu gospodarsku zonu Alabuga – ruski kompleks za proizvodnju dronova koji godišnje proizvodi 6.000 primjeraka.
Kremlj je „znatno proširio“ svoju mrežu dronova kako bi „napadao Ukrajinu i izložio države NATO-a riziku od takvih napada“, izjavio je Mike Monnik, izvršni direktor i osnivač DroneSeca, koji je analizirao satelitske snimke.
Monnik je dodao: „Ovo širenje lansirnih lokacija pokazuje kako je Rusija povećala sposobnost lansiranja većeg broja dronova, dok istodobno koristi tehnologiju kako bi vrste dronova koje upotrebljava bilo teže presresti.
Ta dva čimbenika zajedno omogućuju Rusiji korištenje sve većeg ukupnog broja bespilotnih letjelica za napade na Ukrajinu te dodatno otežavaju ukrajinskim snagama presretanje novijih ruskih modela dronova.“
Dužnosnik NATO-a rekao je za The Telegraph: „Dronovi su iz temelja promijenili karakter suvremenog ratovanja i postali odlučujući čimbenik na bojištu.
Ubrzano povećavamo svoje sposobnosti za masovnu proizvodnju, uporabu i neutraliziranje dronova.“
Istraga The Telegrapha detaljno prikazuje ubrzano širenje sposobnosti Kremlja na području bespilotnih letjelica te otvara zabrinjavajuća pitanja o Putinovim ambicijama da poveća prijetnju saveznicima u NATO-u.
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