Mlinarić: Nevjerojatno je da nitko iz Hrvatske danas nije bio u Haagu

Hašku presudu bivšim čelnicima Službe za državnu sigurnost Jovanu Stanišiću i Franku Simatoviću u Newsroomu komentirao je i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić koji je i sam prošao i rat i bio zatočenik srpskih logora. Ugodno je iznenađen što je kazna veća nego na prvostupanjskoj presudi i što su ovoga puta presudom obuhvaćeni i zločini u Hrvatskoj, ali je neugodno iznenađen činjenicom da u Haagu nije bilo nikoga iz Hrvatske.

Smatra i da je ova presuda razlog više da se pokrene pitanje ratne odštete koju bi Srbija trebala platiti Hrvatskoj. Kaže, za to treba političke volje i s hrvatske strane, a iako je nekoliko puta već to tražio od premijera Plenkovića nikakvog odgovora nije bilo. Mlinarić je komentirao i prijepore oko državnih blagdana. Tvrdi da se i građanima zgadilo to prepucavanje državnog vrha i da više niti ne znaju koji dan se kada obilježava. Najavio je i veliki prosvjed koji Domovinski pokret u Slavonskom Brodu organizira ove subote na kojoj će predstaviti u 10 točaka za što se zalažu. Iako to nije izravno potvrdio, Domovinski pokret faktički kreće u predizbornu kampanju.

