N1 na Zapadnoj obali

N1 SPECIJAL: "Lica i naličja vječnoga rata" (1. dio)

author
N1 Hrvatska
|
27. stu. 2025. 09:55

Stoljeće nasilja, oružanih sukoba, propalih pregovora i izgubljenih generacija: sukobu Izraela i Palestine ne nazire se ni rješenje ni kraj, a najmanje se od svega nazire suživot.

Kako izgleda odrastanje u razrušenim kvartovima, studiranje pod budnim okom vojske, ili svakodnevica na linijama razdvajanja, gdje svaki kamen nosi ožiljak povijesti? Vrijede li u takvom životu ista pravila za sve ili su ipak neki jednakiji od drugih?

Na ta pitanja tražio je odgovore reporterski tim N1 koji je u proteklim danima boravio na Zapadnoj obali. U specijalnom programu donosimo ekskluzivne snimke, svjedočanstava ljudi koji ondje žive i rade, te razgovore s gostima u studiju. Iako se na prvi pogled čini da život teče normalno, realnost je daleko složenija.

