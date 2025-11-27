N1 na Zapadnoj obali
N1 SPECIJAL: "Lica i naličja vječnoga rata" (2. dio)
Stoljeće nasilja, oružanih sukoba, propalih pregovora i izgubljenih generacija: sukobu Izraela i Palestine ne nazire se ni rješenje ni kraj, a najmanje se od svega nazire suživot.
Kako izgleda odrastanje u razrušenim kvartovima, studiranje pod budnim okom vojske, ili svakodnevica na linijama razdvajanja, gdje svaki kamen nosi ožiljak povijesti? Vrijede li u takvom životu ista pravila za sve ili su ipak neki jednakiji od drugih?
Na ta pitanja tražio je odgovore reporterski tim N1 koji je u proteklim danima boravio na Zapadnoj obali. U specijalnom programu donosimo ekskluzivne snimke, svjedočanstava ljudi koji ondje žive i rade, te razgovore s gostima u studiju. Iako se na prvi pogled čini da život teče normalno, realnost je daleko složenija.
