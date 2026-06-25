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raznolikost najveća snaga

Otišli su iz Hrvatske u Kanadu i krenuli ispočetka: "Nitko vas ne poznaje, sve morate dokazati"

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N1 Info
|
25. lip. 2026. 10:43
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Ružica i njezina obitelj preselili su u Toronto prije četiri godine. Umjesto sigurnog nastavka karijere, suočili su se s izazovima koje nisu očekivali, a danas organiziraju AI festival i grade vlastiti posao.

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Zašto su napustili Hrvatsku i kako izgleda početak života u jednoj od najotvorenijih zemalja za useljenike? U razgovoru za N1 Ružica otkriva zašto iskustvo i uspješna karijera iz Hrvatske u Kanadi ne znače mnogo, kako su morali pronaći novi put te zašto vjeruje da je upravo raznolikost najveća snaga Toronta.

Ružica iz Kanade
N1
Teme
iseljavanje iz hrvatske kanada karijera u inozemstvu sp 2026 sp 2026. useljenici

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