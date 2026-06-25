Otišli su iz Hrvatske u Kanadu i krenuli ispočetka: "Nitko vas ne poznaje, sve morate dokazati"

Zašto su napustili Hrvatsku i kako izgleda početak života u jednoj od najotvorenijih zemalja za useljenike? U razgovoru za N1 Ružica otkriva zašto iskustvo i uspješna karijera iz Hrvatske u Kanadi ne znače mnogo, kako su morali pronaći novi put te zašto vjeruje da je upravo raznolikost najveća snaga Toronta.