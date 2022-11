U Solinu radi samo jedna pedijatrica, roditelji traže hitno rješenje

Podijeli:







Hrvatska je nepresušan izvor problema kada je u pitanju zdravstveni sustav. Dok ministar Beroš brine kako će u petak predstaviti reformu zdravstva, problemi u sustavu samo se gomilaju. I to nauštrb onih najmanjih. Grad Solin je praktički bez pedijatra, a solinske mame traže hitno rješenje. Solin se voli pohvaliti svojim najmanjima, a slovi kao grad prijatelj djece. No, za njih nema ono najvažnije – kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. U ovom Domu zdravlja radi samo jedna pedijatrica i to umirovljena i na pola radnog vremena. Kad je nema o najmlađim Solinjanima brinu specijalizanti.

