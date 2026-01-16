Oglas

Željko Žganjer o rehabilitiranim osuđenicima

N1 Hrvatska
16. sij. 2026. 20:59

Bivši ravnatelj USKOK-a, odvjetnik Željko Žganjer bio je gost Pregled dana s Ivanom Hrstićem, gdje je komentirao slučaj osobnog fitness trenera, prvotno povezanog s ministrom pravosuđa Damira Habijana, kontroverznog zbog pravomouđe osude za nasilja nad bivšom djevojkom.

