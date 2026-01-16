PRAVNI ASPEKT
Željko Žganjer o rehabilitiranim osuđenicima
N1 Hrvatska
|
16. sij. 2026. 20:59
| N1 INFO
|
0komentara
Bivši ravnatelj USKOK-a, odvjetnik Željko Žganjer bio je gost Pregled dana s Ivanom Hrstićem, gdje je komentirao slučaj osobnog fitness trenera, prvotno povezanog s ministrom pravosuđa Damira Habijana, kontroverznog zbog pravomouđe osude za nasilja nad bivšom djevojkom.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas