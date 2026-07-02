UMIROVLJENI GENERAL
Admiral Robert Hranj za N1: Ako nije ekstremna, zna se čiju zapovijed vojnik mora izvršiti
N1 Hrvatska
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02. srp. 2026. 14:15
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Gost Nine Kljenak u Studiju uživo televizije N1 bio je admiral Robert Hranj, umirovljeni načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga. On je danas voditelj Savjeta za obranu i sigurnost SDP-a, ali ne kao član stranke, nego tu dužnost obavlja volonterski.
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