Oglas

UMIROVLJENI GENERAL

Admiral Robert Hranj za N1: Ako nije ekstremna, zna se čiju zapovijed vojnik mora izvršiti

author
N1 Hrvatska
|
02. srp. 2026. 14:15
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Gost Nine Kljenak u Studiju uživo televizije N1 bio je admiral Robert Hranj, umirovljeni načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga. On je danas voditelj Savjeta za obranu i sigurnost SDP-a, ali ne kao član stranke, nego tu dužnost obavlja volonterski.

Oglas

Teme
n1 gosti n1 studio uživo n1tv robert hranj video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ