PLOVILO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
Peticija zbog "Jadrana": U Crnoj Gori traže da brod ne "otplovi" Hrvatskoj
Uoči 93. rođendana školskog broda "Jadran“, Savjet nevladinih organizacija Boke kotorske pokrenuo je u Tivtu peticiju kojom od crnogorskih vlasti traži da jedrenjak ostane u Crnoj Gori i da ni u kojem slučaju ne bude predan Hrvatskoj
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Hrvatska već dulje traži povratak "Jadrana“, školskog jedrenjaka izgrađenog 1933. godine u Njemačkoj za Kraljevsku mornaricu Jugoslavije.
Službeni Zagreb smatra da je riječ o hrvatskom brodu koji bi trebao biti vraćen u Split, gdje je tijekom postojanja SFRJ proveo najveći dio vremena, u ratnoj luci Lora Jugoslavenske ratne mornarice.
Crna Gora takvo stajalište odbacuje. Pozivajući se na okolnosti raspada SFRJ 1991. godine i Sporazum o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije iz 2001., crnogorske vlasti smatraju da im "Jadran“ zakonito pripada. Ministarstvo obrane Crne Gore ranije je poručilo da o vlasništvu nad brodom nema prostora za pregovore s Hrvatskom, pišu crnogorske Vijesti.
Zagreb, međutim, ne odustaje te pitanje povratka "Jadrana“ navodi kao jedno od otvorenih pitanja u odnosima Hrvatske i Crne Gore.
Peticija da "Jadran“ ostane u Tivtu
Savjet NVO Boke kotorske, koji je prošle godine organizirao i okrugli stol o povijesti nabave, gradnje i korištenja broda, sada je pozvao građane da potpisima podrže ostanak "Jadrana“ u Crnoj Gori.
Iz Savjeta tvrde da postoje "nepobitni dokumenti“ iz kojih je jasno tko je brod naručio, kojim je novcem plaćen, u čiju je čast naručen te za koju je ratnu mornaricu i državu izgrađen.
Smatraju i da je "Jadran“ Crnoj Gori pripao legalno, primjenom teritorijalnog načela korištenog pri raspodjeli imovine bivše SFRJ.
Poručuju da peticijom žele braniti ono što smatraju ne samo crnogorskim pravom i interesom nego i pitanjem "istine i pravde“.
Obilježavanje 93. rođendana "Jadrana“
Dan broda obilježava se 19. kolovoza, u spomen na isti datum 1933. godine, kad je novoizgrađeni jedrenjak u Tivtu službeno upisan u flotnu listu Kraljevske mornarice Jugoslavije.
Ovogodišnja proslava uključivat će i svečani prijem na brodu za uzvanike iz političkog, vojnog i društvenog života Crne Gore. Domaćini će biti zapovjednik "Jadrana“, kapetan korvete Ivan Laković, i vršitelj dužnosti zapovjednika crnogorske mornarice, kapetan korvete Slobodan Tomašević.
Spor oko "Jadrana“ tako ostaje jedno od neriješenih pitanja između Zagreba i Podgorice, a nova peticija pokazuje da pitanje vlasništva nad gotovo stoljeće starim jedrenjakom izaziva snažne reakcije i u crnogorskoj javnosti.
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