Peticija zbog "Jadrana": U Crnoj Gori traže da brod ne "otplovi" Hrvatskoj

Crna Gora takvo stajalište odbacuje. Pozivajući se na okolnosti raspada SFRJ 1991. godine i Sporazum o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije iz 2001., crnogorske vlasti smatraju da im "Jadran“ zakonito pripada. Ministarstvo obrane Crne Gore ranije je poručilo da o vlasništvu nad brodom nema prostora za pregovore s Hrvatskom, pišu crnogorske Vijesti.