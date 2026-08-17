Policija objavila detalje o uhićenima: Trojica hrvatskih državljana i Poljakinja palili na 10 lokacija

Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su sve četiri osobe, po prethodnom planu i međusobnom dogovoru, 14. i 15. kolovoza na ukupno deset lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije, djelovanjem toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari upaljačem namjerno izazvale požare, s ciljem da dovedu u opasnost život i imovinu velike vrijednosti na štetu većeg broja stanovništva Zadarske županije.