na području Zadarske županije
Policija objavila detalje o uhićenima: Trojica hrvatskih državljana i Poljakinja palili na 10 lokacija
Policijski službenici Policijske uprave zadarske proveli su kriminalističko istraživanje nad trojicom hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine te 33-godišnjom državljankom Poljske zbog sumnje u izazivanje požara na deset lokacija na području Zadarske županije.
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Naime, 15. kolovoza 2026. godine poslije 20 sati policijski službenici brzom su intervencijom locirali i uhitili četiri osobe u automobilu zadarskih registarskih oznaka, nakon što je policija prethodno zaprimila dojavu građana o paljenju vatre uz kolnik ceste na širem benkovačkom području.
Deset lokacija
Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su sve četiri osobe, po prethodnom planu i međusobnom dogovoru, 14. i 15. kolovoza na ukupno deset lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije, djelovanjem toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari upaljačem namjerno izazvale požare, s ciljem da dovedu u opasnost život i imovinu velike vrijednosti na štetu većeg broja stanovništva Zadarske županije.
Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na gradskom predjelu Bili Brig te na području Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca.
Prema očevidima koji su zasad provedeni na opožarenim lokacijama, u požaru na Bilom Brigu u potpunosti je izgorjelo parkirano vozilo 53-godišnjeg vlasnika dok su u požaru na području između Škabrnje i Zemunika Donjeg u masliniku 48-godišnjeg vlasnika u potpunosti izgorjela 43 stabala maslina.
Požare su ugasili pripadnici vatrogasnih postrojbi uz pomoć zračnih snaga. U požarima je nastupila velika materijalna šteta, a policijski službenici u suradnji s državnim odvjetništvom i dalje provode očevide te prikupljaju informacije i saznanja o oštećenjima ili materijalnoj šteti koja zasad nije dojavljena i evidentirana.
Tijekom kriminalističkog istraživanja nad osumnjičenim osobama provedene su i druge naložene dokazne radnje.
Na temelju naloga nadležnog suca istrage Županijskog suda u Zadru provedene su pretrage doma i drugih prostorija te vozila koje koriste osumnjičene osobe. Policijski službenici su od 42-godišnjaka oduzeli poluautomatsku pušku s 44 pripadajuća streljiva dok je od 46-godišnjaka oduzet jedan pištolj i više mobilnih uređaja.
Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe su u zakonskom roku predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.
Kaznena prijava zbog izazivanja više požara na području Zadarske županije, uz zasad prikupljenu dokaznu materiju kojom su utvrđene osnove sumnje u počinjenje kaznenih djela, dostavljena je Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.
Policijski službenici u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavljaju kriminalističko istraživanje i provođenje dokaznih radnji. Konačna pravna kvalifikacija ovisit će o utvrđenim činjenicama.
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