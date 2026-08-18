Kijev britanskim dronovima udara po Rusiji, Burnham: "Činimo ono što već dugo govorimo da ćemo napraviti"

Simon Jones/Pool via REUTERS

Britanija će sto posto podržati Ukrajinu u sukobu protiv Rusije i ostati uz nju "u trenutku kad joj je potrebna", rekao je u utorak premijer Andy Burnham nakon što je Moskva upozorila London na "posljedice" zbog isporuke dronova Kijevu.

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Rusija je optužila Britaniju da produbljuje sudjelovanje u ratu, nakon što je u subotu u časopisu Times izašao članak po kojemu su dronovi britanske proizvodnje prvi put korišteni za udare dugog dometa protiv Rusije.

"Londonske akcije neizbježno će imati posljedice za koje će morati odgovarati", priopćilo je veleposlanstvo u objavi ranije u utorak na svome Telegram kanalu.

"Što su dublje uključeni u sukob i što je veća njihova podrška kijevskoj terorističkoj mašineriji - platit će veću cijenu."

Andy Burnham rekao je kako "Britanija samo čini ono što već dugo govori da će napraviti, a to je da će sto posto poduprijeti Ukrajinu protiv ovog ilegalnog rata" koji predvodi ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Nismo mi prijatelji samo kada sve protječe glatko. Bit ćemo ondje i u trenutku kad nas Ukrajina treba i to se neće promijeniti.“

Ukrajina koristi dronove za duboki udar nastojeći pogoditi rafinerije nafte i logističke objekte.Britansko ministarstvo obrane nije potvrdilo jesu li korišteni britanski dronovi.

U lipnju je Britanija izvijestila da će do kraja 2026. Ukrajini osigurati 150.000 dronova u sklopu paketa financiranja od 752 milijuna funta.

Upitan o reakcijama ruskog veleposlanstva glasnogovornik ministarstva obrane je prije Burnhamovih izjava rekao: "Britanija stoji rame uz rame s Ukrajinom i predana je predaji opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije.“

Od početka ruskog rata protiv Ukrajine 2022. Moskva je više puta upozoravala Britaniju i ostale zapadne saveznike da bi njihova potpora Kijevu, a to se odnosi i na slanje opreme, mogla izazvati odmazdu i povećati rizik od šireg sukoba.