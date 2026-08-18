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nenad buzjak za n1

Opasni otpad u Lici: "Ondje postoji razgranata mreža pukotina. Bojim se da nije pitanje hoće li se desiti, nego kada će se desiti"

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N1 Info
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18. kol. 2026. 14:08
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Hrvatsko geografsko društvo jučer je objavilo priopćenje u kojem govori o opasnostima i vlastitoj zabrinutosti o otpadu na području Gospića, kao i o važnosti hitne sanacije. Nenad Buzjak, predsjednik Hrvatskog geografskog društva, bio je gost Novog dana kod Hanan Nanić gdje je otkrio što ih najviše zabrinjava.

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Teme
n1 tv nenad buzjak novi dan video hanan nanić

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