Opasni otpad u Lici: "Ondje postoji razgranata mreža pukotina. Bojim se da nije pitanje hoće li se desiti, nego kada će se desiti"

Hrvatsko geografsko društvo jučer je objavilo priopćenje u kojem govori o opasnostima i vlastitoj zabrinutosti o otpadu na području Gospića, kao i o važnosti hitne sanacije. Nenad Buzjak, predsjednik Hrvatskog geografskog društva, bio je gost Novog dana kod Hanan Nanić gdje je otkrio što ih najviše zabrinjava.

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