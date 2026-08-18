nenad buzjak za n1
Opasni otpad u Lici: "Ondje postoji razgranata mreža pukotina. Bojim se da nije pitanje hoće li se desiti, nego kada će se desiti"
Hrvatsko geografsko društvo jučer je objavilo priopćenje u kojem govori o opasnostima i vlastitoj zabrinutosti o otpadu na području Gospića, kao i o važnosti hitne sanacije. Nenad Buzjak, predsjednik Hrvatskog geografskog društva, bio je gost Novog dana kod Hanan Nanić gdje je otkrio što ih najviše zabrinjava.
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