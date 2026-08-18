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ZAPALILE SE BOROVE IGLICE

Poljakinja slučajno izazvala požar na Braču opuškom, kažnjena zbog nepažnje

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N1info
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18. kol. 2026. 13:55
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Ilustracija: Milan Sabic/PIXSELL

Poljska državljanka (34) prekršajno je kažnjena nakon što je u Milni na Braču opuškom cigarete zapalila suhe borove iglice, pri čemu je požar zahvatio oko 200 četvornih metara makije.

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Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjom državljankom Poljske zbog sumnje da je iz nepažnje izazvala požar na otoku Braču. Policija i vatrogasci dojavu o požaru u Milni zaprimili su u subotu, 15. kolovoza, oko 15:10.

Požar je zahvatio nisko raslinje i makiju, a opožareno je približno 200 četvornih metara površine. Brzom intervencijom vatra je u kratkom roku ugašena, zbog čega nije bilo opasnosti za ljudske živote ni imovinu.

Građani koji su se tada nalazili u blizini primijetili su da je požar nepažnjom izazvala žena te su o tome obavijestili nadležne službe, objavila je PU splitsko-dalmatinska.

Kažnjena prema Zakonu o zaštiti od požara

Policijskim očevidom i kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je 34-godišnja poljska državljanka izazvala požar žarom cigarete koji je zapalio suhe borove iglice.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara 34-godišnjakinji je izrečena prekršajna kazna.

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