ZAPALILE SE BOROVE IGLICE
Poljakinja slučajno izazvala požar na Braču opuškom, kažnjena zbog nepažnje
Poljska državljanka (34) prekršajno je kažnjena nakon što je u Milni na Braču opuškom cigarete zapalila suhe borove iglice, pri čemu je požar zahvatio oko 200 četvornih metara makije.
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Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjom državljankom Poljske zbog sumnje da je iz nepažnje izazvala požar na otoku Braču. Policija i vatrogasci dojavu o požaru u Milni zaprimili su u subotu, 15. kolovoza, oko 15:10.
Požar je zahvatio nisko raslinje i makiju, a opožareno je približno 200 četvornih metara površine. Brzom intervencijom vatra je u kratkom roku ugašena, zbog čega nije bilo opasnosti za ljudske živote ni imovinu.
Građani koji su se tada nalazili u blizini primijetili su da je požar nepažnjom izazvala žena te su o tome obavijestili nadležne službe, objavila je PU splitsko-dalmatinska.
Kažnjena prema Zakonu o zaštiti od požara
Policijskim očevidom i kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je 34-godišnja poljska državljanka izazvala požar žarom cigarete koji je zapalio suhe borove iglice.
Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara 34-godišnjakinji je izrečena prekršajna kazna.
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