Upozorenje turistima: Ostavite li suncobran ili ručnik preko noći na plaži, dobit ćete kaznu. Može doseći 500 eura

Graziano je rekao: "Razmjeri ovih akcija pokazuju da nije riječ o nekom nepoznatom pravilu koje se primjenjuje samo na jednu plažu u blizini Napulja. Slične akcije provedene su u Kampaniji, Moliseu, na Siciliji i u drugim obalnim područjima. Turisti nikada ne bi trebali pretpostaviti da je nešto dopušteno samo zato što to rade i drugi. Službenici mogu provoditi kontrole prije nego što se turisti probude, što znači da bi stolica mogla već biti uklonjena kada se vrate."