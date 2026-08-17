U Gospiću se sastaje Odbor za zaštitu okoliša, Puljak: "Imamo Sopranose na djelu"

"Mi ćemo riješiti pitanje sanacije ovog odlagališta kao što je već kroz niz razgovora i ovdje prisutnih, prisutna ministrica i potpredsjednik Vlade koji je bio prije nekoliko dana ovdje u Gospiću, i jasno su rekli načine i procedure kako će se riješiti ovaj problem", poručio je HDZ-ov Ante Sanader.

"Ovaj problem je stavljen u plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, i samim tim osigurana su i sredstva, i to je garancija da će se to riješiti. To je najvažnije za stanovnike Gospića, a mi smo kao odgovorna parlamentarna većina i Vlada garancija da će se to i riješiti, na zadovoljstvo građana", dodao je.

"O ovom problemu mora govoriti primarno struka, ovdje politički političari koji se ovdje javljaju, a neznalice su, nisu stručni za ovo područje, mogu stvarno samo senzacionalizam. Mi smatramo to je pokazalo i sad, dosadašnje bavljenje sa krizama koje smo prošli u ovih 10 godina, da ovakve ozbiljne stvari moraju rješavati struka. I dajemo apsolutnu potporu struci u svim segmentima, i ona mora dati odgovor kako i na koji način, kako najbolje riješiti probleme koje imamo tu", kaže Sanader.