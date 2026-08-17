pratimo izvanrednu sjednicu
U Gospiću se sastaje Odbor za zaštitu okoliša, Puljak: "Imamo Sopranose na djelu"
Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora će u 16 sati u Gospiću održati izvanrednu sjednicu koja je prvotno planirana prošlog petka, ali je odgođena zbog velikog požara kod Omiša, a tema sjednice je slučaj tamošnjeg odlagališta otpada.
Od 15 sati na N1 televiziji pratimo specijal posvećen situaciji s otpadom u Gospiću.
Na sjednicu su pozvane ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministrica zdravstva Irena Hrstić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
Dnevni red ima tri točke. Na početku će Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Ministarstvo zdravstva izvijestiti o poduzetim aktivnostima, rizicima za okoliš i zdravlje ljudi, planiranom tipu sanacije te vremenskom i financijskom okviru.
11 Objava
16:03
prije 9 min.
Ante Sanader: Mi smo garancija da će se sve riješiti
"Mi ćemo riješiti pitanje sanacije ovog odlagališta kao što je već kroz niz razgovora i ovdje prisutnih, prisutna ministrica i potpredsjednik Vlade koji je bio prije nekoliko dana ovdje u Gospiću, i jasno su rekli načine i procedure kako će se riješiti ovaj problem", poručio je HDZ-ov Ante Sanader.
"Ovaj problem je stavljen u plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, i samim tim osigurana su i sredstva, i to je garancija da će se to riješiti. To je najvažnije za stanovnike Gospića, a mi smo kao odgovorna parlamentarna većina i Vlada garancija da će se to i riješiti, na zadovoljstvo građana", dodao je.
"O ovom problemu mora govoriti primarno struka, ovdje politički političari koji se ovdje javljaju, a neznalice su, nisu stručni za ovo područje, mogu stvarno samo senzacionalizam. Mi smatramo to je pokazalo i sad, dosadašnje bavljenje sa krizama koje smo prošli u ovih 10 godina, da ovakve ozbiljne stvari moraju rješavati struka. I dajemo apsolutnu potporu struci u svim segmentima, i ona mora dati odgovor kako i na koji način, kako najbolje riješiti probleme koje imamo tu", kaže Sanader.
15:59
prije 14 min.
Dalija Orešković: To što je HDZ napravio Hrvatskoj nije niti jedan okupator
"Na sve što ćemo danas čuti u Gospiću, na ovoj sjednici Odbora za zaštitu okoliša, Andrej Plenković će reći da ima svojih 76 ruku u Saboru i da je njegova saborska većina stabilna", kaže Dalija Orešković.
"Ali ovdje na ovim transparentima ispisana je prava istina i o Andreju Plenkoviću i o HDZ-u. To je prava poruka, lika je pretvorena u mjesto zločina. Neka HDZ čuje ove zvižduke u nekadašnjoj njihovoj utvrdi, više nikad to Lika neće biti."
"HDZ je taj koji je i Gospić i Liku i Hrvatsku okupirao otrovom. I ima li doista veće veleizdaje? Ima li većeg zločina od toga da vlastitu zemlju, vlastite ljude ovako otrujete? To niti jedan okupator nije napravio. Kada dođu okupatori, oni žele zemlju za sebe, da na njoj prosperiraju, a ne da vlastite ljude i vlastite građane truju. Zato Hrvatska ima samo jednu opciju: ili ćemo se svi otrovati u HDZ-ovom otrovu, ili nas neće biti. Treće nema."
"Onaj kome to nije jasno, ili je s HDZ-om umrežen pa mu savjest nije čista, ili mu jednostavno do opstanka Hrvatske na ovom prostoru nije stalo. Tražimo izvanredne izbore i tražimo vlast koja će Hrvatsku učiniti onakvom kakva joj je i himna, lijepom i našom. Svi građani moraju tome sudjelovati."
"Ako ovaj današnji dan neće biti točka preokreta, pozvat ćemo građane da izađu na masovne prosvjede. Hvala", poručila je Dalija Orešković.
15:55
prije 18 min.
Puljak: Imamo Sopranose na djelu
"Ne znam da li se možda stariji od vas sjećaju one američke serije Obitelj Sopranos. Pa ovdje u Hrvatskoj se upravo ne snima serija, nego se proživljava ono što je u toj seriji bilo opisano, a to da mafija upravlja i gospodari otpadom, i masno zarađuje na tome, na taj način, jer potplaćuje inspekcije da zažmire na jedno i dva oka. Dakle, mi ovdje u Hrvatskoj imamo upravo 'Sopranose' na djelu", rekla je Marijana Puljak.
"Na čelu Vlade imamo jednog hvalisavca koji se hvali 11. godinu, evo već hvali se, nevjerojatnim postignućima svoje Vlade, a jedno od najvažnijih postignuća je bilo da zapravo ova Vlada otpadom da nađe načina kako sanirati običan otpad, ali kako sanirati opasan otpad, to do dana današnjeg nije napravio i ne može se time pohvaliti. Dakle, neki dan smo ga na presici slušali kako na pitanja o opasnostima i o zabrinutostima ovih ljudi ovdje koji sada prosvjeduju, on odgovara velebnim postignućima u turističkoj sezoni."
"Gadljivo da gadljivije ne može biti. Dakle, ono što tražimo je hitna sjednica izvanredna sjednica Sabora kako bi našli načina da hitno saniramo ovaj otpad ovdje u Gospiću, a Gospić nije jedina crna točka", dodaje Puljak.
15:53
prije 20 min.
Benčić: Jedan slučaj može biti incident, ali ovo je pitanje političkog sustava
"Danas smo se našli ovdje i zajedno potpisali set zahtjeva kojima je primarni cilj sanacija odmah", rekla je Sandra Benčić na konferenciji za medije lijeve opozicije u Gospiću.
Sanacija ilegalnog odlagališta u Gospiću, ali sanacija odmah i drugih ilegalnih odlagališta diljem Lijepe naše. Od Gračača, ovdje susjednog, od Benkovca, od Pazina, od Poznanovca, od Slavonije, od Istre, tražimo da sanacija ide odmah", dodala je.
"Zbog toga nam treba izvanredna sjednica Sabora, zbog toga nam treba rebalans proračuna da bismo to osigurali, i zbog toga nam treba politička odluka da se vodonepropusna podloga treba sada staviti kako procjedne vode ne bi dalje zagađivale naše podzemne vode ovdje. To je set zahtjeva koji se tiču primarnih aktivnosti na koje trebamo natjerati ovu vladu."
"Drugi set zahtjeva, odnosi se na ostavku ove vlade, zbog njene odgovornosti što su stvorili sustav koji je ovakve kriminalne radnje omogućio ako ne i poticao, diljem zemlje, zato što predstavljaju kliku na vlasti koja je doslovno počela trovati naše tlo, našu vodu i u konačnici. Naše ljude."
"Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine, stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava. Onda je to pitanje vlasti koja je to omogućila, onda je to pitanje namjere. Jer nije slučajno da je upravo u 10 godina vladavine Andreja Plenkovića eksponencijalno rastao uvoz otpada u Republiku Hrvatsku", rekla je Sandra Benčić.
15:37
prije 36 min.
Jadranka Kosor: Šteta što Milanović nije sazvao izvanrednu sjednicu Sabora
"Šteta što predsjednik Republike Hrvatske nije odlučio sazvati izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora zbog katastrofe u Lici. I što ne traži sjednicu Vlade na kojoj bi sudjelovao.
Tad bi, doduše, šef i njega proglasio histeričnim, ljubomornim fabrikantom afera usred veličanstvenih uspjeha", napisala je bivša premijerka Jadranka Kosor na svom X profilu.
15:31
prije 41 min.
Radojčić: Inzistirat ću na javnom saslušanju o odgovornosti za deponij u Gospiću
Predsjednica saborskoga Odbora za zaštitu okoliša i prirode te saborska zastupnica stranke Možemo! Dušica Radojčić u ponedjeljak je, uoči sjednice Odbora, poručila kako će zatražiti javno saslušanje ističući kako je to puno učinkovitiji alat za utvrđivanje odgovornosti za deponij u Gospiću.
Opširnije OVDJE.
15:22
prije 50 min.
Hrstić: Voda je u potpunosti uredna i sigurna za piće
Ministrica Irena Hrstić izjavila je za N1 kako su posljednji uzorci vode analizirani 13.8. te da je voda "u potpunosti uredna i sigurna za piće".
14:57
prije 1 h
Orešković: Kako ćemo se riješiti HDZ-ova otrova?
Saborska zastupnica DOSIP-a Dalija Orešković razgovarala je s Katarinom Plantak u Novom danu o problemu otpada u Gospiću te današnjoj sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša posvećenoj tom slučaju.
Na pitanje što očekuje od sjednice Odbora, Orešković je rekla da se njezina očekivanja razlikuju od onoga što očekuju građani.
"Jedno je što ja očekujem, a drugo je što očekuju Ličani, Gospićani i hrvatska javnost. Javnost očekuje odgovore, Gospić želi čuti kada će se i na koji način sanirati otrovni, toksični otpad. Bojim se da na današnjoj sjednici nećemo čuti puno odgovora, ali to ne znači da sama sjednica nema smisla", kazala je.
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14:52
prije 1 h
Most zatražio opoziv Vlade i izvanrednu sjednicu Sabora
Predstavnici Mosta zatražili su u ponedjeljak u Gospiću opoziv Vlade i sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora zbog, kako tvrde, ekološke katastrofe i bioterorizma povezanih s odlaganjem opasnog otpada na području Like.
Most poručuje da slučaj odlaganja opasnog otpada na području silosa i Rakitovca nije samo pitanje odgovornosti pojedinaca, nego da upućuje na organizirani kriminal.
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14:47
prije 1 h
Gledajte N1 Specijal
U ponedjeljak od 15 sati na N1 televiziji pratite specijal posvećen situaciji s otpadom u Gospiću.
Pratimo i izvanrednu sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću.
Rješava se pitanje otpada, očekuju se političari i vladajući i oporba. Sve to možete pratiti u našem programu.
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