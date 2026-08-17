VJEČNO NEZADOVOLJNI
Tri horoskopska znaka kojima nikad ne možete potpuno ugoditi
Prema astrolozima, tri horoskopska znaka posebno su sklona tome da gotovo nikada nisu u potpunosti zadovoljna, no to ne rade namjerno.
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Svi poznajemo barem jednu osobu koja nikada nije potpuno zadovoljna. Čaša je za nju uvijek napola prazna, ako sja sunce, pronaći će oblak, a ako je hrana dobra, mogla bi biti malo više ili manje slana...
Priznajmo, svi smo ponekad takvi, no astrolozi tvrde da su trihoroskopska znaka posebno sklona takvom pogledu na svijet i odnosu prema stvarima. Ipak, važno je znati da to ne rade namjerno.
Prigovaranje im je poput "dobar dan" za nekog drugog – nešto sasvim svakodnevno. Ne mogu si pomoći. Takav je jednostavno njihov pogled na život, u skladu s horoskopskim znakom kojem pripadaju. Zato je dobro znati kako se kod njih manifestira vječno nezadovoljstvo. To nam daje priliku da se na njega pripremimo i možda pronađemo odgovarajuću strategiju i taktiku kojom ćemo negativne učinke širenja nezadovoljstva na okolinu svesti na najmanju moguću mjeru.
Ovan: Sve mora biti po njegovom
Ovnovi su poznati po svojoj impulzivnoj prirodi. Kod njih nema "srednjeg puta" – ili je sve savršeno ili je kraj svijeta.
Kada im nešto smeta, a to se događa često, rijetko će to prešutjeti. Umjesto toga, svoje će nezadovoljstvo pokazati na najteži mogući način – šutnjom koja "ubija" ili oštrim komentarima.
Njihovo loše raspoloženje često počinje traženjem pogrešaka u svemu i svima. Čak i kada im ponudite pomoć, ovan će se pitati što se zapravo krije iza toga. Ponekad se dogodi i da se uz njih osjećate krivima, a uopće ne znate zašto.
Djevica: U svemu pronađe pogrešku
Djevice su prvakinje u postavljanju nemogućih standarda, kako sebi tako i svima drugima.
Uvijek imaju neku brigu, obvezu ili problem koji treba riješiti. Zato se čini da i u trenucima najveće sreće djevica na svojim leđima nosi sav teret ovoga svijeta.
Ne mogu se zadovoljiti jednostavnim gestama pažnje jer uvijek misle da bi nešto moglo biti bolje, više ili pametnije. Njihovo loše raspoloženje može trajati danima, a dok u glavi ne "riješe stvar", uz njih ćete se osjećati kao da ste na suđenju.
Ta hladnoća i vječno nezadovoljstvo proizlaze iz unutarnjeg pritiska koji nitko izvana ne može ublažiti.
Vodenjak: Čeka da pogodite što nije u redu
Vodenjaci su među najosjetljivijim znakovima zodijaka, no njihova se osjetljivost često pretvori u čistu ogorčenost. Povuku se u svoj oklop čim osjete da ih nitko ne razumije.
Problem je u tome što žele da ih razumijete, a da pritom uopće ne kažu što ih muči. Umjesto da objasne što im smeta, uzdisat će, kolutati očima i čekati da pogodite što nije u redu ili gdje ste pogriješili.
Već i najmanji znak nerazumijevanja dovoljan je da se osjete izdanima, pa se često pretvaraju u vječne žrtve koje je cijeli svijet gurnuo na marginu.
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