Tri horoskopska znaka kojima nikad ne možete potpuno ugoditi

Prigovaranje im je poput "dobar dan" za nekog drugog – nešto sasvim svakodnevno. Ne mogu si pomoći. Takav je jednostavno njihov pogled na život, u skladu s horoskopskim znakom kojem pripadaju. Zato je dobro znati kako se kod njih manifestira vječno nezadovoljstvo. To nam daje priliku da se na njega pripremimo i možda pronađemo odgovarajuću strategiju i taktiku kojom ćemo negativne učinke širenja nezadovoljstva na okolinu svesti na najmanju moguću mjeru.