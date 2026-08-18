tužna vijest
Preminula je Vedrana Rudan
Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u utorak u 77. godini, objavljeno je na njezinoj službenoj facebook stranici.
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„Vedrana je otišla na područje bez signala“, objavljeno je na njezinoj službenoj stranici na kojoj je naslovna fotografija s televizijskim bojama i natpisom 'No signal'.
Vedrana Rudan rođena je 29. listopada 1949. u Opatiji. Završila je hrvatski i njemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a potom kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica na Hrvatskom radiju te voditeljica televizijske emisije.
Književnu karijeru započela je romanom „Uho, grlo, nož“, objavljenim 2002. godine. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga, među kojima su „Ljubav na posljednji pogled“, „Ja, nevjernica“, „Crnci u Firenci“, „Dabogda te majka rodila“, „Kosturi okruga Madison“, „U zemlji krvi i idiota“, „Zašto psujem“, „Muškarac u grlu“, „Puding od vanilije“ i „Doživotna robija“.
Njezine su knjige prevođene na više stranih jezika, a prema njezinim djelima nastale su i kazališne predstave.
Godinama je pisala i na blogu „Kako umrijeti bez stresa“, u kojem je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. Bila je prepoznatljiva po izravnom i polemičnom stilu, kojim je često izazivala snažne reakcije i javne rasprave.
O svojoj bolesti javno je govorila od 2024. godine. U ožujku 2025. rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka žučnih vodova, koji je nakon operacije metastazirao.
U razgovoru za HRT u ožujku 2025. govorila je i o vlastitoj smrti, poručivši da želi da je se shvati kao „odlazak na područje bez signala“.
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