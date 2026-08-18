Oglas

tužna vijest

Preminula je Vedrana Rudan

author author
N1 Info , Hina
|
18. kol. 2026. 09:01
>
09:36
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
82a45c4a-5118-4c45-8aa4-70b73ec560ff
Goran Kovacic / Pixsell

Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u utorak u 77. godini, objavljeno je na njezinoj službenoj facebook stranici.

Oglas

„Vedrana je otišla na područje bez signala“, objavljeno je na njezinoj službenoj stranici na kojoj je naslovna fotografija s televizijskim bojama i natpisom 'No signal'.

Screenshot Vedrana Rudan/Facebook
Vedrana Rudan/Facebook

Vedrana Rudan rođena je 29. listopada 1949. u Opatiji. Završila je hrvatski i njemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a potom kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica na Hrvatskom radiju te voditeljica televizijske emisije.

Književnu karijeru započela je romanom „Uho, grlo, nož“, objavljenim 2002. godine. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga, među kojima su „Ljubav na posljednji pogled“, „Ja, nevjernica“, „Crnci u Firenci“, „Dabogda te majka rodila“, „Kosturi okruga Madison“, „U zemlji krvi i idiota“, „Zašto psujem“, „Muškarac u grlu“, „Puding od vanilije“ i „Doživotna robija“.

Njezine su knjige prevođene na više stranih jezika, a prema njezinim djelima nastale su i kazališne predstave.

Godinama je pisala i na blogu „Kako umrijeti bez stresa“, u kojem je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. Bila je prepoznatljiva po izravnom i polemičnom stilu, kojim je često izazivala snažne reakcije i javne rasprave.

O svojoj bolesti javno je govorila od 2024. godine. U ožujku 2025. rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka žučnih vodova, koji je nakon operacije metastazirao.

U razgovoru za HRT u ožujku 2025. govorila je i o vlastitoj smrti, poručivši da želi da je se shvati kao „odlazak na područje bez signala“.

Teme
vedrana rudan

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ