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NEKIMA SU UNAPRIJED SMETALI

FOTO / Postavljeni podzemni spremnici uz Trg bana Jelačića. Pogledajte kao izgledaju

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18. kol. 2026. 13:54
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PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Podzemni spremnici za otpad na početku Ilice, u neposrednoj blizini Trga bana Josipa Jelačića, postavljeni su nakon višednevnih polemika koje su tijekom ljeta izazvale brojne reakcije građana, stručnjaka i političara

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Riječ je o pet spremnika na spoju Ilice i glavnog zagrebačkog trga, namijenjenih odvajanju različitih vrsta otpada. Njihovo postavljanje izazvalo je podijeljene reakcije, ponajprije zbog lokacije i utjecaja na izgled jednog od najfrekventnijih dijelova središta Zagreba.

U raspravu su se uključili i političari, pa je pitanje spremnika ubrzo postalo tema međusobnih prozivki gradske vlasti i oporbe.

Podzemni spremnici na Ilici

PIXSELL
PIXSELL
PIXSELL
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Iz Grada Zagreba ranije su odgovorili da je lokacija odabrana nakon što je stručni tim obišao druge moguće lokacije u centru te da su ključan problem bile brojne podzemne instalacije. Grad tvrdi i da za zahvat ima potrebna odobrenja i suglasnosti.

Unatoč kritikama, radovi su završeni, a spremnici su sada postavljeni na početku Ilice. Time je barem građevinski dio priče koja je proteklih tjedana izazvala burnu javnu raspravu priveden kraju.

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Teme
grad zagreb hdz možemo podzemni spremnici

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