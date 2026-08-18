Nasilje na Pagu: Grupa mladića brutalno napala dvojicu državljana Srbije

Ilustracija: Dino Stanin/PIXSELL

Policija provodi kriminalističko istraživanje nakon što su u noći na utorak u Povljani na Pagu nekoliko mlađih muškaraca fizički napali dvojicu državljana Srbije.

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Policijski službenici Policijske postaje Pag zaprimili su dojavu da je oko 3 sata ujutro, 18. kolovoza, u Povljani nekoliko mlađih muških osobafizički napalo dvojicu državljana Srbije, u dobi od 24 i 21 godine.

Mlađi od dvojice napadnutih, 21-godišnjak, zatražio je liječničku pomoć, no težina njegovih ozljeda zasad nije utvrđena, objavila je PU zadarska.

Policija trenutno provodi kriminalističko istraživanje nad trojicom muškaraca koje dovodi u vezu s ovim događajem.