Europarlamentarka
Biljana Borzan o govoru Von der Leyen: Tko zna što se događa u Europi vidi tu dosta PR-a
N1 Hrvatska
|
11. ruj. 2025. 15:01
|
0komentara
Naša Maja Štrbac razgovarala je u Strasbourgu s SDP-ovom europarlamentarkom Biljanom Borzan. Dotakli su se govora predsjednice EK Von der Leye, tržišta hrane u EU i kontroverzne danske inicijative poznate pod imenom "Chat control"
