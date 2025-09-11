Oglas

Europarlamentarka

Biljana Borzan o govoru Von der Leyen: Tko zna što se događa u Europi vidi tu dosta PR-a

11. ruj. 2025. 15:01

Naša Maja Štrbac razgovarala je u Strasbourgu s SDP-ovom europarlamentarkom Biljanom Borzan. Dotakli su se govora predsjednice EK Von der Leye, tržišta hrane u EU i kontroverzne danske inicijative poznate pod imenom "Chat control"

