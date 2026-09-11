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Vesko Garčević

Četvrt stoljeća nakon 11. rujna: Ovo su traume s kojima Amerika i Zapad nisu uspjeli izaći na kraj

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N1 Info
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11. ruj. 2026. 18:42
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Profesor prakse međunarodnih odnosa na Bostonskom sveučilištu Vesko Garčević za N1 je, gostujući kod Hanan Nanić 25 godina nakon napada 11. rujna, govorio o tome kako su taj događaj i američki odgovor promijenili SAD i svijet. Ratovi u Afganistanu i Iraku, ograničavanje ljudskih prava i gotovo dva desetljeća „rata protiv terora“ ostavili su, kaže, dugotrajne posljedice, među kojima je i snažno širenje islamofobije na Zapadu.

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