Parodontitis: Što je, kako nastaje i kako se tretira ovaj neugodan problem usne šupljine?

Određene osobe će biti u većem riziku od parodontitisa, a to su osobe koje puše, koje imaju dijabetes tipa 2, pretile osobe, žene u menopauzi ili trudnice, osobe koje imaju stanja poput HIV-a i leukemije, one koje imaju nedostatak vitamina C ili osobe koje uzimaju lijekove koji smanjuju količinu sline u ustima.