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Parodontitis: Što je, kako nastaje i kako se tretira ovaj neugodan problem usne šupljine?
Parodontitis uzrokuje bolne, otečene desni koji često krvare. Ako se ne tretira može doći do većih problema, do gubitka zubi ili problema sa srcem. Radi se zapravo o bakterijskoj infekciji, a najčešće se javlja kod osoba starijih od 30 godina. Postoji više načina kako se tretira ovaj problem.
Jedna od bolesti koje pogađaju zube je parodontitis. To je bakterijska infekcija koja može biti blaga, umjerena ili intenzivna, a to će ovisiti o tome koliko su zubi i kosti oko zubi pogođeni.
Ako se stanje prepozna na vrijeme i ako se vodi briga o oralnoj higijeni, oštećenja se mogu zaustaviti.
Što je parodontitis?
Parodontitis je ozbiljna infekcija koja se javlja kod osoba starijih od 30 godina. Počinje kao blaga upala, a s vremenom se pogoršava. Može krenuti kao gingivitis s prvim simptomima krvarenja desni kod pranja zubi. Osim toga, na zubima se može raditi i plak.
Kod ranog paradontitisa zubno meso se povlači ili odvaja od zuba, a između mesa i zubi se rade džepići u kojima se nakupljaju bakterije. Imunološki sustav pokušava se boriti protiv infekcije pa se tkivo desni počinje povlačiti.
Umjereni parodontitis uzrokuje bol oko zuba i povlačenje desni, dok zubi gube koštanu potporu i postaju labavi. Ova upala se potom može širiti ostatkom tijela.
Napredni oblik bolesti uzrokuje jaku bol kod žvakanja, loš zadah i neugodan okus u ustima. Kao posljedica može doći i do gubitka zubi.
Simptomi parodontitisa
Simptomi ovise o stadiju bolesti, a oni su:
- krvarenja desni kod pranja zubi
- loš zadah
- gubitak zubi
- crveno, osjetljivo i natečeno zubno meso
- plak na zubima
- bol kod žvakanja
- upalna reakcija u cijelom tijelu.
Što uzrokuje parodontitis?
Do parodontitisa dolazi zbog loše oralne higijene, odnosno zbog neredovitog pranja zubi. Ovo rezultira nakupljanjem bakterija na zubima koje se šire i stvaraju plak. Ako se plak ne ukloni četkanjem ili zubnim koncem, unutar plaka nastaju minerali, odnosno kamenac koji potiče daljnji rast bakterija prema korijenu zuba.
Kao rezultat se javljaju svi navedeni simptomi i dolazi do upalnih procesa u tijelu.
Određene osobe će biti u većem riziku od parodontitisa, a to su osobe koje puše, koje imaju dijabetes tipa 2, pretile osobe, žene u menopauzi ili trudnice, osobe koje imaju stanja poput HIV-a i leukemije, one koje imaju nedostatak vitamina C ili osobe koje uzimaju lijekove koji smanjuju količinu sline u ustima.
Kako se parodontitis tretira?
Nakon što stomatolog postavi dijagnozu na temelju pregleda ili dodatnih pretraga poput rendgena, potrebno je ukloniti plak i bakterije iz zubi i desni.
Osim toga, osoba će trebati više pažnje posvetiti oralnoj higijeni zubi. Osim pranja zubi dva puta na dan, stomatolog može preporučiti i korištenje zubnog konca ili tuša za zube.
U nekim će slučajevima biti potrebno uzimanje antibiotika, a ako je upala prisutna na mjestima do kojih ne može doći četkica, trebat će kirurški očistiti naslage ispod desni.
Dobra je vijest da se parodontitis tretira kada se otkrije na vrijeme i da se može držati pod kontrolom redovitim stomatološkim pregledima.
Važno je na vrijeme potražiti pomoć stomatologa jer u suprotnome dolazi do propadanja zubi, zubnog mesa, a ova bolest je povezana i s drugim stanjima, poput reumatoidnog artritisa i bolesti srca.
Zaključak
Parodontitis je bolest zubnog mesa do koje dolazi iz više razloga, a jedan od njih je loša oralna higijena. Važno je na vrijeme prepoznati simptome poput bolova i krvarenja zubnog mesa i potražiti pomoć stomatologa. Bolest se tretira nekirurški i kirurški, ovisno o težini stanja.
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