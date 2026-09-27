bolest pod kontrolom
Lijek za epilepsiju: Koji je najbolji na tržištu i postoje li nuspojave?
Epilepsija je jedna od najčešćih kroničnih neuroloških bolesti koja pogađa ljude svih dobi. Do bolesti dolazi iz različitih razloga, a jednako tako i simptomi se razlikuju od osobe do osobe.
Važno je reagirati kod pojave prvih simptoma i odmah krenuti s terapijom. Ne postoji jedan univerzalni lijek za epilepsiju, već će osoba dobiti lijek ovisno o rezultatima pretraga i vrstama napadaja.
Epilepsija je bolest koja se javlja kod djece, ali i kod odraslij, a uz nju se javljaju i dvije vrste napadaja.
Lijek za epilepsiju se prepisuje s obzirom na svaki pojedinačni slučaj, a može se raditi i o više vrsta lijekova. Također, lijekovi će imati određene nuspojave koje mogu utjecati na kvalitetu života.
Što je epilepsija?
Epilepsija je jedna od najčešćih neuroloških bolesti. Ova bolest se očituje epileptičnim napadajima tijekom kojih se mogu javiti grčevi mišića, smetnje osjeta, njuha, vida ili sluha ili gubitak svijesti.
Postoje generalizirani napadaji s potpunim poremećajem svijesti i parcijalni kod kojih dolazi ili do djelomičnog poremećaja svijesti ili su bez poremećaja.
Uzroci i simptomi epilepsije se razlikuju ovisno o dobi i intenziteta bolesti.
Neki od uzroka bolesti kod djece su: neonatalna trauma, prirođena oštećenja, ozljeda glave, infekcije, tumori, a kod odraslih se bolest javlja kao posljedica prekomjerne konzumacije alkohola ili droga, a nastaje i zbog moždanog udara, ozljeda glave, tumora i infekcije.
U nekim slučajevima se radi o kriptogenoj epilepsiji kod koje nema vidljivog oštećenja.
Kako se postavlja dijagnoza epilepsije?
Dijagnozu postavlja liječnik na temelju niza pretraga. Tako će se u obzir uzeti anamneza, neurološki pregled i pregled elektroencefalografskog snimanja (EEG). Nakon što se postavi dijagnoza, važno je odmah krenuti s terapijom.
Dobra je vijest da lijekovi epilepsiju drže pod kontrolom.
Vrsta liječenja će ovisiti o samom tijeku bolesti i tipovima napadaja. Osobe koje imaju epilepsiju moraju redovito ići na preglede i raditi EEG kako bi se vidjelo stanje bolesti i prema njemu prilagodilo liječenje.
Najbolji lijek za epilepsiju
Cilj liječenja bolesti je zaustaviti napadaje, ali i osigurati što kvalitetniji život. U većini slučajeva se primijenjuje jedan lijek, odnosno monoterapija, dok će izbor lijeka ovisiti o stanju osobe. Odnosno, neće isti lijek odgovarati svima. Lijekovi za tretiranje epilepsije se nazivaju antiepileptici.
Za žarišne napadaje najčešće se u prvom koraku poseže za levetiracetamom, lamotriginom ili okskarbazepinom, dok se kod generaliziranih toničko-kloničkih napada tradicionalno prednost daje natrijevom valproatu.
Kratkotrajni napadaji kod djece tretiraju se etosuksimidom ili valproatom. Uvijek se prvo uvodi niža doza koja se onda postepeno povećava.
U slučaju da prvi lijek ne daje rezultate, treba provjeriti zašto lijek ne djeluje, a potom prijeći na zamjensku monoterapiju drugim lijekom prve ili druge linije. Ako ni to ne uspije, onda pacijent dobiva kombinaciju više lijekova.
Nekada će biti potrebno neurokirurško liječenje.
S druge strane, kada je bolest pod kontrolom godinama, uz savjet liječnika i nakon pretraga, moguće je u potpunosti prestati s uzimanjem terapija. Ipak, za ovo je potrebno dosta opreza i postepeno ukidanje terapije.
Nuspojave lijekova za epilepsiju
Kao i svaki lijek i antiepileptici imaju određene nuspojave. Nuspojave se javljaju kod uvođenja terapije ili kod promjene terapije, odnosno povećavanja ili smanjivanja doze ili kod uvođenja novih lijekova.
Opće nuspojave uključuju osjećaje umora, želučane tegobe, urinarne infekcije, osip, vrtoglavicu ili zamagljen vid.
Također, osoba s epilepsijom može patiti od kognitivnih problema povezanih s razmišljanjem, pamćenjem, obraćanjem pažnje ili koncentracijom i pronalaženjem pravih riječi.
Moguće je i da osobe s epilepsijom doživljavaju socijalnu izolaciju.
Zaključak
Epilepsija je česta bolest koju prate napadaji, a javlja se kod djece i kod odraslih. Važno je odmah krenuti s terapijom kako bi osoba mogla što normalnije živjeti. Ne postoji jedan univerzalni lijek za epilepsiju koji će djelovati na sve ljude. Umjesto toga se uzima lijek ili skupina lijekova s obzirom na stanje, dob i tip napadaja.
Ako je bolest dugo godina pod kontrolom, liječnik može odrediti prestanak korištenja terapije.
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