VOZAČI, OPREZ!
Zabrane, divlje životinje i kolone: Evo gdje su problemi na cestama
Na cestama u unutrašnjosti mjestimice ima magle, a u priobalju puše jak vjetar zbog čega je zabrana prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali (DC8), izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).
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Zabrana prometa je na dionici Novi Vinodolski-Senj za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).
Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.
Zbog srne na autocesti A5 između čvora Đakovo i čvora Sredanci u smjeru BiH vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat, dok je košuta uočena na autocesti A6 između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora.
Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom te se na prilazu zoni radova očekuje vožnja u koloni i kraći zastoji, kolona je duga dva kilometra.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
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