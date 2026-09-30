Svemirski brod od 58 kilometara: Dizajniran je da zauvijek odvede tisuće ljudi sa Zemlje, evo što se nalazi u njemu

Tim koji stoji iza Chrysalisa predvidio je konstrukciju dugu 58 kilometara, s cilindrima postavljenim jedan unutar drugog i rotacijom u suprotnim smjerovima. Vanjski slojevi generirali bi centrifugalnu silu približno 0,9 Zemljine gravitacije, dok bi kontra-rotacija unutarnjih segmenata smanjivala strukturna naprezanja. Stambeni modul smješten je u prednjem dijelu broda, sa suženim profilom koji umanjuje rizik od sudara s međuzvjezdanim česticama tojekom faza ubrzanja i kočenja.