Chrysalis
Svemirski brod od 58 kilometara: Dizajniran je da zauvijek odvede tisuće ljudi sa Zemlje, evo što se nalazi u njemu
Na čak nekoliko stotina stranica proteže se tehnička dokumentacija projekta Chrysalis. Detaljni arhitektonski prikazi, proračuni poljoprivrednih kapaciteta, matematički modeli rotacije potrebne za stvaranje umjetne gravitacije, kao i prijedlozi sustava upravljanja osmišljenih da spriječe društveni raspad tijekom višegeneracijskog života u izolaciji.
Ovaj projekt nije klasičan tehnički nacrt, već sveobuhvatan prikaz onoga što je danas izvodivo, ali i onoga što još uvijek ostaje u domeni nepoznatog.
Fizika diktira dimenzije
Središnji inženjerski izazov jest umjetna gravitacija. Analize pokazuju da ljudi počinju osjećati dezorijentaciju kada se rotacija prebaci preko približno dva obrtaja u minuti. Da bi se pri toj sporoj rotaciji dobila gravitacija bliska Zemljinoj, struktura mora imati ogromne dimenzije, prenosi Nova.rs.
Tim koji stoji iza Chrysalisa predvidio je konstrukciju dugu 58 kilometara, s cilindrima postavljenim jedan unutar drugog i rotacijom u suprotnim smjerovima. Vanjski slojevi generirali bi centrifugalnu silu približno 0,9 Zemljine gravitacije, dok bi kontra-rotacija unutarnjih segmenata smanjivala strukturna naprezanja. Stambeni modul smješten je u prednjem dijelu broda, sa suženim profilom koji umanjuje rizik od sudara s međuzvjezdanim česticama tojekom faza ubrzanja i kočenja.
Dimenzija od 58 kilometara nije estetski izbor, već direktna posljedica fizičkih ograničenja. Nijedna postojeća orbitalna infrastruktura ne može sastaviti takvu konstrukciju, niti bi je današnji raketni sustavi mogli lansirati sa Zemlje. Predviđa se montaža u jednoj od Lagrangeovih točaka, gravitacijski stabilnih regija u kojima bi velika struktura mogla ostati pozicionirana uz minimalnu potrošnju energije.
Tehnologija koja još ne postoji
Chrysalis se oslanja na fuzijski pogon zasnovan na reakciji helija 3 i deuterija. Plan predviđa godinu dana ubrzavanja do krstareće brzine, zatim 400 godina konstantnog leta i završnu godinu usporavanja. Međutim, početkom 2026. godine ne postoji funkcionalan fuzijski reaktor sposoban da napaja svemirsku letjelicu, a kamoli sustav ovih razmjera.
Pored samog reaktora, ostaju otvorena pitanja radijatora za odvođenje topline u vakuumu, dugoročne zaštite sustavai održavanja tijekom stoljeća. Problem zračenja dodatno komplicira situaciju. U dubokom svemiru posada bi bila izložena galaktičkom kozmičkom zračenju i solarnim česticama visoke energije. Efikasna zaštita zahtjevala bi materijale i debljine koje suvremeni transportni sustavi ne mogu osigurati. Dokumentacija Chrysalisa priznaje da adekvatna rješenja još nisu razvijena.
Zatvoreni ekosustav kao najveći izazov
Možda najosjetljiviji segment je potpuna ekološka samodostatnost. Na Međunarodnoj svemirskoj postaji sustavi reciklaže vode dostižu efikasnost blizu 98 posto, ali to je daleko od zatvorenog ciklusa koji mora funkcionirati četiri stoljeća bez vanjske dopune. Zemaljski eksperimenti zatvorenih ekosustava pokazali su koliko je teško dugoročno održati stabilan sastav atmosfere i ravnotežu bioloških ciklusa.
Chrysalis pretpostavlja potpuno integrisane biološke petlje, s proizvodnjom hrane, obnavljanjem vode i kontrolom zrakau jedinstvenom sustavu. Takav nivo stabilnosti do sada nije postignut ni u jednom eksperimentalnom okruženju.
Društvo koje traje 16 generacija
Organizatori natjecanja zahtijevali su da se razradi i društvena dimenzija misije. Chrysalis predlaže selekciju posade po uzoru na antarktičke stanice, gdje su izolacija i zatvoren prostor već proučavani u ekstremnim uvjetima. Dugotrajna obuka trebala bi identificirati pojedince sposobne za život bez povratka.
Model društvene organizacije predviđa kolektivno podizanje djece umjesto klasičnih nuklearnih obitelji, kontrolu rasta populacije kroz dobrovoljno planiranje potomstva i sustav očuvanja znanja koji bi generacijama prenosio tehničke i kulturne temelje. Upravljanje bi djelomično bilo podržano umjetnom inteligencijom.
Ipak, nijedna povijesna analogija ne pokriva ovakav scenarij. Posade podmornica i polarnih stanica rotiraju se, a najduže svemirske misije traju mjesecima, ne stoljećima. Društvena stabilnost tijkom 400 godina ostaje otvoreno znanstveno pitanje.
Chrysalis zato nije plan za neposrednu izgradnju, već detaljna mapa prepreka koje stoje između čovječanstva i prvog međuzvjezdanog putovanja. On pokazuje koliko je ideja tehnički razrađena, ali i koliko je daleko od trenutne realnosti.
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