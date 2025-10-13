energetski stručnjak
Dekanić: Sjetite se Ine, ne bi bilo mudro pustiti Mađare u Janaf
N1 Info
|
13. lis. 2025. 20:25
|
0komentara
Ne bi bilo baš smisleno da JANAF kupuje NIS, jer je JANAF operator transporta, upozorava Igor Dekanić, energetski stručnjak i nekadašnji savjetnik predsjednika RH, u razgovoru s Ivanom Hrstićem u N1 Studiju uživo.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Pregled dana
Oglas
Oglas