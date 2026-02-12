istraživački novinar za n1
Drago Hedl: Bivši GDO je govoreći o lokalnim šerifima rekao veliku istinu
N1 Info
|
12. velj. 2026. 13:58
|
0komentara
Novinar i autor Drago Hedl gostovao je u N1 Studiju uživo. S našim Hrvojem Krešićem razgovarao je o najnovijim uhićenjima USKOK-a na čijoj se meti našao i gradonačelnik Nove Gradiške, ali i o načinu ka koji operiraju mnogi lokalni moćnici uz blagoslov vlastitih građana
