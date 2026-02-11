politički ekonomist
Ivanković o Ćorićevu obećanju rasta plaća: HDZ je preoteo glavnu točku SDP-ove ideologije
N1 Hrvatska
11. velj. 2026. 15:01
Politički ekonomist Željko Ivanković, u N1 studiju uživo kod Nine Kljenak, komentirao je izjave potpredsjednika vlade i ministra financija Tomislava Ćorića o "simplifikaciji inflacije" i rastu plaća.
