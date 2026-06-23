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O ANTIFAŠIZMU I REVIZIONIZMU

Jakovina: "Jasno je koje praznike HDZ-ova vlast trpi, a koje smatra važnima"

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N1 Info
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23. lip. 2026. 14:10
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Povjesničar Tvrtko Jakovina gostovao je kod Hanan Nanić u Studiju uživo televizije N1 s kojom je najviše razgovarao o Danu antifašističke borbe, ideološkim podjelama i prijeporima oko tog datuma i verbalnim incidentima na obilježavanju tog praznika u šumi Brezovica kod Siska.

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n1tv tvrtko jakovina video

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