ONLINE SHOPPING
Kako kupovati pametnije i izbjeći impulzivne kupnje?
Prošle je godine prosječan europski potrošač na neplanirane kupnje potrošio gotovo trećinu mjesečnoga proračuna.
Ne radi se o velikim iznosima odjednom, nego o sitnim odlukama koje se gomilaju: jedan klik ovdje, jedna pretplata ondje, jedan artikl koji je bio na sniženju.
Online trgovine nisu slučajno oblikovane tako da kupnja traje manje od trideset sekundi. Svaki korak koji bi mogao usporiti odluku namjerno je uklonjen, od pohranjene kartice do dostave sljedećega dana, a zbroj na kraju mjeseca zna iznenaditi i one koji paze na rashode.
Kada klik postane navika
Ono što se naziva impulzivnom kupnjom zapravo je automatski odgovor na okidač. Amazon je taj mehanizam doveo do savršenstva: kupnja jednim klikom, dostava sutradan, bez ikakva trenja. Kupnja putem interneta uklonila je sav napor iz postupka, a s njim je nestala i jedina prirodna prepreka između želje i kupnje. Nema potrebe ustajati od stola, parkirati automobil ili stajati u redu, paket stiže sutradan ujutro bez ikakva truda.
Istraživanje potrošačkih navika počinje od jednoga posve konkretnog koraka: pregleda bankovnih izvadaka. Zvuči trivijalno, ali malo tko to radi sustavno, s jasnim kategorijama pred sobom. Kad se rashodi jednom razvrstaju u kategorije poput pretplata, izlazaka i impulzivnih kupnja, slika postaje neugodno jasna. Samo u jednom tjednu lako se potroši blizu sto eura na stvari koje nisu bile potrebne i za kojima na kraju nitko nije ni žalio. Taj trenutak prepoznavanja donosi i određeno olakšanje jer postaje vidljivo da obrazac nije slučajan i da ga je moguće promijeniti.
Proračun koji ima prostora i za planirane i za neočekivane troškove može donijeti zamjetnu uštedu već u prvom mjesecu, bez radikalnog odricanja od svega što nije strogo nužno.
Trik s košaricom
Postoji tehnika koja djeluje gotovo smiješno jednostavno: ne kupovati odmah. Artikl treba dodati u košaricu, kliknuti spremi za poslije i zatvoriti stranicu. Impuls ima rok trajanja i, ako se ne zadovolji u trenutku kad je najjači, najčešće se sam ugasi. Traka za trčanje, rolete i ukrasno sjenilo za svjetiljku koje je izgledalo neophodno tjedan dana poslije postaju nevažni. Uštede koje nastaju takvim pristupom nisu zanemarive, a što se dulje primjenjuje, to odgoda odluke postaje prirodnija.
Sustavi poput Amazonova desetljećima uklanjaju svaki korak koji bi mogao uvesti malo vremena između korisnika i kupnje. Kupnja jednim klikom, pohranjena kartica i obavijest o niskoj zalihi elementi su osmišljeni s jednim ciljem. Namjerno uvođenje stanke jedina je učinkovita obrana od toga mehanizma jer košarica sama po sebi nije problem, nego klik koji slijedi odmah nakon nje.
Što skriva vlastiti dom
Temeljit pregled onoga što već postoji u domu zaustavlja potrošnju učinkovitije od bilo koje aplikacije za štednju. Potkrovlja, ormari i ostave znaju otkriti sušilice za rublje, napuhane kajake, sanduke s opremom, osam lonaca i dvanaest pari čizama. To nije inventar prodavaonice, nego inventar prosječnoga doma. Kad se jednom rasporedi što ide u dobrotvorne svrhe, što na odlagalište, što na prodaju i što ostaje, pronalaze se okviri za slike koji čekaju fotografije, vaze koje čekaju cvijeće i filmovi koji čekaju slobodnu večer. Nerijetko se pronađe i odjevni predmet istovjetan onome koji se upravo namjeravalo kupiti jer se jednostavno zaboravilo da već postoji u ormaru.
Stručnjaci za održivu potrošnju bilježe slučajeve u kojima ovakav pregled doma dovede do toga da ljudi godinama ne kupuju ništa novo u pojedinim kategorijama i pritom se osjećaju bolje nego ikad. Previše stvari stvara osjećaj nereda, dok malen broj predmeta kojima se doista vlada daje osjećaj preglednosti i slobode. Početak toga posla nije lak jer ono što se pronađe može biti neugodno: toliko stvari koje se nisu rabile, toliko novca koji je nestao u predmetima što skupljaju prašinu. No taj je trenutak ujedno i prilika da prepoznavanje obrasca otvori mogućnost njegove promjene.
Elektronička pošta koja skupo košta
Nije neuobičajeno da netko u jednoj večeri kupi šest gotovo istovjetnih odjevnih predmeta jer je poruka pristigla u trenutku dosade na poslu. Hitnost, laskanje zbog navodne ekskluzivnosti i olakšanje od dosade mehanizmi su kojima se maloprodajni bilteni koriste s kirurškom preciznošću i koji rijetko djeluju slučajno.
Odjava s biltena maloprodajnih brendova jedna je od najlakših promjena koje se mogu napraviti, a moguća ušteda u jednom mjesecu lako prelazi stotinu eura uz svega nekoliko sekundi truda. Elektronička pošta s popustima rijetko je uistinu ekskluzivna koliko se čini. Isti popust gotovo uvijek vrijedi i bez pretplate na popis primatelja, a takve su poruke u osnovi ulaznica u prodajni postupak u kojem se na kraju redovito plati više nego da se u nj uopće nije ušlo. Brendovi šalju te poruke jer djeluju, i to godinama, što znači da učinkovit odgovor nije filtriranje ni arhiviranje, nego prestanak njihova otvaranja.
Novčanice i osjećaj za trošenje
Plaćanje gotovinom jedna je od strategija koje zahtijevaju najviše napora, ali i otkrivaju nešto što digitalni načini plaćanja sustavno skrivaju. Kad novac fizički izlazi iz novčanika, potrošnja postaje opipljiva na način na koji kartica ili mobitel nikad ne mogu biti.
Moderni sustavi plaćanja izgrađeni su upravo tako da uklone taj osjećaj gubitka. Samouslužne blagajne, beskontaktne transakcije i mobilni novčanici sveli su čin plaćanja na pokret koji ne ostavlja nikakav dojam ni trag u svijesti potrošača. Trgovcima to odgovara, kupcima koji žele nadzirati rashode ne odgovara nimalo. Ograničavanje tjednoga proračuna na gotovinu, makar i privremeno, mijenja odnos prema trošenju brže od bilo kojega drugog alata, premda nije ugodno u vremenu kada mnoge prodavaonice gotovinu primaju samo na pojedinim blagajnama. Ta neugoda, međutim, nije nedostatak te metode, nego njezin ključni mehanizam.
Rabljene stvari kao namjerni filter
Kad snažna želja za nečim određenim ipak prevlada, vrijedi provjeriti postoji li željeni predmet na platformama za prodaju rabljenih stvari poput Vinteda ili eBaya. Električni alat rabljen dvaput može se pronaći za četvrtinu maloprodajne cijene, slikarska platna u izvornoj ambalaži za deset posto cijene u prodavaonici, a kozmetički proizvodi koje prodaju kupci što su ih kupili na impuls dostupni su uz uštedu i do šezdeset posto u odnosu na maloprodaju.
Mehanizam ovdje, međutim, nije samo financijskaušteda. Traženje odgovarajućega artikla, procjena njegova stanja i dopisivanje s prodavateljem usporavaju impuls dovoljno dugo da mnogi od njih nestanu prije nego što dođe do kupnje. Kupnja rabljenih stvari tako postaje dvostruki filtar koji istodobno štedi novac i odvaja prolazne hirove od stvarnih potreba.
Koliko to zapravo iznosi
Dovoljno je zbrojiti prošlomjesečne impulzivne kupnje, sve ono za što se reklo "samo malo", "samo ovaj put" i "svejedno je na sniženju". Kad se taj zbroj prikaže jasno, u tablici ili na papiru, postaje vidljivo nešto što dobre namjere nikad nisu mogle pokazati: konkretan obrazac ponašanja s jasnim brojkama iza sebe.
Promjena potrošačkih navika ne zahtijeva savršen plan ni radikalnu odluku. Tjedan dana čekanja prije kupnje, jedan pregled bankovnoga izvatka ili sat vremena proveden u pregledu vlastite ostave mijenjaju odnos prema trošenju na način koji nijedna aplikacija za štednju ne može zamijeniti. Pametna kupnja ne znači odricanje, nego dovoljno dugu stanku između poriva i klika da bi se razlučilo što je stvarna potreba, a što prolazni hir.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare