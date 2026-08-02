Kako kupovati pametnije i izbjeći impulzivne kupnje?

Temeljit pregled onoga što već postoji u domu zaustavlja potrošnju učinkovitije od bilo koje aplikacije za štednju. Potkrovlja, ormari i ostave znaju otkriti sušilice za rublje, napuhane kajake, sanduke s opremom, osam lonaca i dvanaest pari čizama. To nije inventar prodavaonice, nego inventar prosječnoga doma. Kad se jednom rasporedi što ide u dobrotvorne svrhe, što na odlagalište, što na prodaju i što ostaje, pronalaze se okviri za slike koji čekaju fotografije, vaze koje čekaju cvijeće i filmovi koji čekaju slobodnu večer. Nerijetko se pronađe i odjevni predmet istovjetan onome koji se upravo namjeravalo kupiti jer se jednostavno zaboravilo da već postoji u ormaru.