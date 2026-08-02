Preminuo popularni glumac iz serije "Obitelj Soprano"

Često je glumio gangstere te se nakratko pojavio u filmovima "Dobri momci" redatelja Martina Scorsesea i "Karlitov način" Briana De Palme. Međutim, najpoznatiji je po svojoj ulozi "Big Pussyja", koji je bio desna ruka mafijaša Tonyja Soprana te postao doušnik nakon što ga je uhitila savezna policija.