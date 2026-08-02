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Vincent Pastore

Preminuo popularni glumac iz serije "Obitelj Soprano"

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Hina
|
02. kol. 2026. 13:13
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Vincent Pastore
Johannes EISELE / AFP

Američki glumac Vincent Pastore koji je u seriji "Obitelj Soprano" glumio mafijaša koji je postao doušnik Salvatore "Big Pussy" Bonpensiera, umro je u dobi od 80 godina, kazao je njegov menadžer za AFP u subotu.

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Prema portalu Deadline koji izvještava o Hollywoodu, Pastore je pronađen mrtav u subotu u svom domu u njujorškoj četvrti Bronx.

Njegov menadžer Robert Atterman je potvrdio tu vijest za AFP, no nije pružio daljnje pojedinosti o njegovoj smrti.

Često je glumio gangstere te se nakratko pojavio u filmovima "Dobri momci" redatelja Martina Scorsesea i "Karlitov način" Briana De Palme. Međutim, najpoznatiji je po svojoj ulozi "Big Pussyja", koji je bio desna ruka mafijaša Tonyja Soprana te postao doušnik nakon što ga je uhitila savezna policija. 

Scena na kraju druge od ukupno šest sezona, u kojoj ga njegovi bivši prijatelji ubiju, jedna je od najpoznatijih u cijeloj seriji. 

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