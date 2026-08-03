tijekom gašenja požara
VIDEO / Pogledajte trenutak kada su se sudarila dva helikoptera u Grčkoj
Dvoje članova posade poginulo je nakon što su se dva helikoptera sudarila u zraku tijekom gašenja šumskih požara u Grčkoj.
Poginuli su danski pilot i grčki časnik za vezu vatrogasne službe. Britanski pilot i još jedan grčki koordinator iz drugog helikoptera preživjeli su nesreću, piše BBC.
Snimka incidenta, koji se dogodio oko 65 kilometara zapadno od Atene, prikazuje kako jedan od dva helikoptera Bell udara u rotor drugoga, nakon čega se letjelica zapalila i srušila u klanac. Drugi helikopter prisilno je sletio.
Ovoga tjedna u Grčkoj je izbilo više šumskih požara, zbog čega su provedene masovne evakuacije. Razorne požare tijekom dugotrajnog toplinskog vala pogodile su i druge europske zemlje.
Prema podacima grčke vatrogasne službe, dva helikoptera Bell, koja su bila unajmljena od australske tvrtke McDermott Aviation, sudarila su se u nedjelju tijekom gašenja velikog požara na granici pokrajina Atika i Beotija.
Članovi posade jednog helikoptera spašeni su živi, dok su članovi druge posade pronađeni bez svijesti te su kasnije proglašeni mrtvima.
Grčki premijer Kirijakos Micotakis izrazio je „najdublju tugu” zbog nesreće.
U objavi na platformi X poručio je kako smrt grčkog koordinatora i danskog pilota „ispunjava sve nas tugom” te je izrazio sućut njihovim obiteljima.
Prema protokolu, svi helikopteri Bell u Grčkoj prizemljeni su do daljnjega, rekao je izvor iz grčkog ministarstva civilne zaštite za BBC.
Isti izvor naveo je da je drugi helikopter Bell, koji je sudjelovao u sudaru, prisilno sletio na područje obraslo niskim raslinjem.
„Dvije osobe u letjelici – britanski pilot i grčki časnik za vezu vatrogasne službe – prošli su s lakšim ozljedama”, rekao je izvor.
„Obojica su bila pri svijesti i prevezena su u bolnicu, gdje će iz predostrožnosti ostati na promatranju 24 sata.”
Izvor je također rekao za BBC da je britanski preživjeli privatni pilot angažiran za sezonu gašenja požara.
Nije bio dio nikakve razmjene između Ujedinjenog Kraljevstva i Grčke niti je Atena zatražila pomoć od Velike Britanije.
Grčki portal Ekathimerini objavio je da su dvojica preživjelih odmah prijavila sudar i tako usmjerila spasilačke ekipe prema mjestu pada.
Imena četvero članova posade zasad nisu javno objavljena.
Osnivač i predsjednik tvrtke McDermott Aviation John McDermott izjavio je kako su „misli i najdublja sućut” svih zaposlenika upućene obiteljima, prijateljima i kolegama stradalih.
„McDermott Aviation blisko surađuje s nadležnim tijelima i nastavit će pružati pomoć tijekom istrage ovog tragičnog događaja”, dodao je.
U gašenju požara i dalje sudjeluju helikopteri Erickson Air-Crane i Chinook te protupožarni zrakoplovi Canadair.
Početkom tjedna s velikim požarima borile su se i Francuska te Španjolska. Dva najveća požara bila su u blizini Madrida i Bordeauxa. Iako su stavljeni pod kontrolu, još uvijek nisu potpuno ugašeni. Oko 300.000 evakuiranih stanovnika počelo se vraćati svojim domovima.
Grčki mediji opisuju „titansku borbu” vatrogasaca na području koje obuhvaća Porto Germeno, Psathu, Fokidu, Megaru i Kefaloniju, gdje se više od 500 vatrogasaca posljednja 72 sata bori kako bi stavilo požare pod kontrolu.
Većinu šumskih požara uzrokuju ljudi, bilo namjerno ili slučajno, no klimatske promjene stvaraju uvjete u kojima su takvi požari sve češći i razorniji.
Prošla zima bila je blaga i kišovita, što je potaknulo bujan rast vegetacije. Ona se potom osušila tijekom uzastopnih toplinskih valova, stvarajući veliku količinu gorivog materijala za širenje požara.
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