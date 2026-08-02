Znate li koji je najzdraviji sir na svijetu?

Parmigiano Reggiano, poznatiji kao parmezan, smatra se zlatnim standardom kada je riječ o zdravlju zuba i kostiju. Tvrda, zrnasta struktura potiče lučenje sline koja neutralizira kiseline u ustima, dok visok udio kalcija pomaže remineralizaciji zubne cakline . Dugim procesom zrenja gotovo sva laktoza se razgradi, pa je ovaj sir probavljiv i osobama s intolerancijom na laktozu. Dovoljno ga je malo naribati, a okus će ipak dominirati jelom jer je koncentracija toliko izražena da je za isti gastronomski učinak potrebna manja količina nego kod mekših sireva.