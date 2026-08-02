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Novi incident

Kaos kod Crikvenice: Napali konduktera i vozača pa gađali autobus

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02. kol. 2026. 11:51
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26.10.2016. Crikvenica - Autobusni kolodvor."nPhoto: Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL/Ilustracija

Sinoć je policija postupala nad trojicom hrvatskih državljana zbog remećenja javnog reda i mira na području Dramlja. Riječ je o 20-godišnjaku i dvojici maloljetnika koji su u autobusu oko 21 sat remetili javni red i mir.

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Naime, kada ih je kondukter tražio vozne karte nisu mu ih predali već su ga počeli vrijeđati i naguravati se s njim. Tada je kolegi pokušao pomoći vozač, 33-godišnji strani državljanin, a troje mladića ga je u naguravanju lakše ozlijedilo te su pobjegli iz autobusa. Prilikom bježanja su mladići u autobus bacili kamenje koje je oštetilo vjetrobransko staklo.

Policijski službenici su nakon dojave građana vrlo brzo pronašli počinitelje i uhitili te priveli u Policijsku postaju Crikvenica. Trojica osumnjičenika je po završetku postupanja sukladno važećim zakonskim propisima sankcionirana prekršajno zbog remećenja javnog reda i mira, a 20-godišnjak će biti i kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu pod sumnjom u počinjenje kaznenog djela oštećenje tuđe stvari.

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Teme
autobus crikvenica javni red i mir napad u javnom prijevozu

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