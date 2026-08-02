Naime, kada ih je kondukter tražio vozne karte nisu mu ih predali već su ga počeli vrijeđati i naguravati se s njim. Tada je kolegi pokušao pomoći vozač, 33-godišnji strani državljanin, a troje mladića ga je u naguravanju lakše ozlijedilo te su pobjegli iz autobusa. Prilikom bježanja su mladići u autobus bacili kamenje koje je oštetilo vjetrobransko staklo.