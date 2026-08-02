prometna traka blokirana
Prometni kolaps na jugu Dalmacije. Na granici se čeka do 10 sati: Aktiviran Stožer civilne zaštite
Zbog višesatnih kolona vozila prema graničnom prijelazu Karasovići gdje se na prelazak u Crnu Goru čeka i do deset sati, načelnik Općine Konavle Božo Lasić aktivirao je u nedjelju Stožer Civilne zaštite te ocijenio da su Konavle "praktički paralizirane".
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„Na prelazak državne granice na graničnom prijelazu Karasovići čeka se i do deset sati, zbog čega su Konavle praktički paralizirane. Stoga inzistiramo da sve nadležne institucije hitno poduzmu sve raspoložive mjere kako bi se nastala situacija što prije ublažila“, istaknuo je Lasić na društvenoj mreži.
Lasić je lani također upozoravao na "neizdrživu" situaciju s kolonama vozila te da tranzitni promet prema Crnoj Gori stvara ozbiljne posljedice za najjužniju hrvatsku općinu.
Iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) izvijestili su da su na graničnom prijelazu Karasovići višesatna čekanja, a da se na Vitaljini na prijelaz granice prema Crnoj Gori čeka četiri sata.
Višekilometarska kolona na Jadranskoj magistrali proteže se od Čilipa u blizini dubrovačke zračne luke do graničnog prijelaza Karasovići, a policija u Zvekovici preusmjerava dio prometa na alternativne pravce kako bi cesta za zračnu luku ostala prohodna.
Načelnik Lasić istaknuo je da je o takvom stanju obavijestio sve nadležne institucije.
„Informiran sam da su već poduzete određene mjere radi saniranja nastale situacije. U stalnom sam kontaktu s ministrom unutarnjih poslova i dubrovačko- neretvanskim županom te zajednički pratimo razvoj događaja i tražimo daljnja rješenja“, naveo je načelnik Lasić.
Poručio je da je u ovom trenutku najvažnije sačuvati mir, postupati odgovorno i spriječiti dodatno ugrožavanje sigurnosti ljudi i normalnog života u Konavlima.
„Sve Konavljane i Konavljanke molim da odgode sva putovanja osobnim automobilima koja nisu nužna kako bismo izbjegli dodatne prometne zastoje i sve opasnosti koje takva situacija nosi. Vjerujem da nijedno zlo nije samo za zlo te da će ova teška situacija napokon potaknuti nadležne na trajno rješavanje problema prometnih gužvi i dugih čekanja na graničnom prijelazu Karasovići“, napisao je u objavi načelnik Konavala Božo Lasić.
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