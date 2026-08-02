Prometni kolaps na jugu Dalmacije. Na granici se čeka do 10 sati: Aktiviran Stožer civilne zaštite

„Sve Konavljane i Konavljanke molim da odgode sva putovanja osobnim automobilima koja nisu nužna kako bismo izbjegli dodatne prometne zastoje i sve opasnosti koje takva situacija nosi. Vjerujem da nijedno zlo nije samo za zlo te da će ova teška situacija napokon potaknuti nadležne na trajno rješavanje problema prometnih gužvi i dugih čekanja na graničnom prijelazu Karasovići“, napisao je u objavi načelnik Konavala Božo Lasić.