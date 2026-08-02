Izračunali smo koliko košta putovanje automobilom na Hvar iz Zagreba, a koliko iz Osijeka

Pod pretpostavkom da će u Osijeku napuniti spremnik goriva do vrha, jer cijene goriva na crpkama na autocestama ne podliježu Vladinim intervencijama pa su znatno više, te pod pretpostavkom da voze benzinac srednje veličine koji u prosjeku troši osam litara goriva na stotinu kilometara, za put do Hvara dug 740 kilometara (prema portalu putovnica.net) Osječanima će trebati 59 litara goriva. Prema aktualnoj cijeni litre eurosupera 95 od 1,62 eura, za gorivo će potrošiti 95,70 eura. Ako idu dizelašem koji u prosjeku troši oko sedam litara na stotinu kilometara, potrošit će 51,7 litara goriva što će ih po aktualnoj cijeni litre eurodizela od 1,75 eura za litru ukupno koštati 90,46 eura.