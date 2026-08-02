NAKON POSKUPLJENJA GORIVA
Izračunali smo koliko košta putovanje automobilom na Hvar iz Zagreba, a koliko iz Osijeka
Od sredine svibnja sve do konca lipnja cijene goriva u Hrvatskoj su padale, a u srpnju su ponovno rasle. Od ovoga tjedna čak značajno.
Nakon četiri pojeftinjenja u nizu, sredinom srpnja uslijedilo je poskupljenje, doduše samo dizela i to ne preveliko. No ovog utorka sva su goriva drastično poskupjela - autoplin pet centi po litri, eurosuper 95 za osam centi, eurodizel 16 centi, a plavi dizel je poskupio čak 19 centi. Poskupljenja su u prvom redu uvjetovana eskalacijom sukoba na Bliskom istoku, odnosno blokadom i Bab el-Mandeba, drugog tamošnjeg strateškog prolaza uz Hormuški tjesnac.
Budući da su cijene goriva rasle u jeku turističke sezone, taman pred srpanjske i kolovoške "udarne" vikende na cestama, izračunali smo koliko trenutno košta putovanje automobilom na more.
Za primjer smo uzeli fiktivne četveročlane obitelji s dvoje djece mlađe od 13 godina koje iz Osijeka i Zagreba idu automobilom na Hvar. U izračun smo uvrstili udaljenost, cijenu benzinskog i dizelskog goriva, cijenu cestarine za vožnju autocestom do Splita te prijevoz trajektom iz Splita na Hvar.
OSIJEK - HVAR
Pod pretpostavkom da će u Osijeku napuniti spremnik goriva do vrha, jer cijene goriva na crpkama na autocestama ne podliježu Vladinim intervencijama pa su znatno više, te pod pretpostavkom da voze benzinac srednje veličine koji u prosjeku troši osam litara goriva na stotinu kilometara, za put do Hvara dug 740 kilometara (prema portalu putovnica.net) Osječanima će trebati 59 litara goriva. Prema aktualnoj cijeni litre eurosupera 95 od 1,62 eura, za gorivo će potrošiti 95,70 eura. Ako idu dizelašem koji u prosjeku troši oko sedam litara na stotinu kilometara, potrošit će 51,7 litara goriva što će ih po aktualnoj cijeni litre eurodizela od 1,75 eura za litru ukupno koštati 90,46 eura.
Cestarinu će platiti 68,40 eura - 27 eura od Osijeka do Zagreba i 41,40 eura od Zagreba do Dugopolja, odnosno Splita.
U Splitu će se ukrcati na trajekt za Stari Grad na Hvaru. Cijena karte za dijete u dobi od 3 do 13 godina je 4,20 eura, odnosno 8,40 eura za dvoje te 8,40 eura za odraslu osobu, odnosno 16,80 eura za dvoje. Prema sezonskom cjeniku Jadrolinije, cijena prijevoza automobila do pet metara dužine i dva metra visine na liniji Split - Stari Grad je 47,60 eura. Time trošak njihove vožnje trajektom do Hvara iznosi 72,80 eura.
A ukupan trošak putovanja četveročlane obitelji od Osijeka do Hvara je 236,90 eura ili 5,30 eura manje ako idu automobilom na dizelsko gorivo.
gorivo: 95,70 eura (eurosuper 95); 90,46 eura (eurodizel)
cestarina: 68,40 eura
trajekt: 72,80 eura
ukupno Osijek-Hvar: 236,90 eura
ukupno Osijek - Hvar - Osijek 473,80 eura
ZAGREB - HVAR
Cestovna udaljenost od Zagreba do grada Hvara na otoku Hvaru je 460 kilometara. Zagrepčani koji benzinsko gorivo natoče u gradu, a ne na autocesti, uz prosječnu potrošnju od osam litra na stotinu kilometara potrošit će 37 litara benzina što će ih koštati 59,92 eura. Oni koji voze dizelaše, uz prosječnu potrošnju od sedam litara na stotinu kilometara potrošit će 32,3 litre, a to košta 56,64 eura.
Cestarina od naplatnih kućica u Lučkom do Dugopolja kod Splita košta 41,40 euro, a trajekt za četveročlanu obitelj i automobil već prethodno spomenutih 72,80 eura.
Prema ovom izračunu, ukupan trošak putovanja od Zagreba do Hvara za četveročlanu obitelj iznosi 174,12 eura, odnosno 170,40 eura ako imaju automobil na dizelsko gorivo.
gorivo: 59,92 eura (eurosuper 95) 56,64 eura (eurodizel)
cestarina: 41,40 eura
trajekt: 72,80 eura
ukupno Zagreb - Hvar: 174,12 eura
ukupno Zagreb - Hvar - Zagreb 348,24 eura
Trošak putovanja kao dva dana ljetovanja
Četveročlanu obitelj iz Osijeka putovanje do Hvara i natrag zbog veće udaljenosti na koncu će koštati oko 120 eura više nego četveročlanu obitelj iz Zagreba.
Uzmemo li u obzir prosječnu cijenu sedmodnevnog ljetovanja za obitelj s dvoje djece u privatnom smještaju na Hvaru od 1.500 eura (prema ponudama na Booking.com) što je oko 215 eura dnevno, ispada da Osječane putovanje do Hvara košta koliko i dva dana ljetovanja u prosječnom privatnom smještaju, a Zagrepčane nešto više od dan i pol.
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